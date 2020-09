Microsoft adquiere a Bethesda y todas sus franquicias

Hace algunos años, Microsoft comenzó una cruzada para adquirir a algunos de los más importantes estudios de videojuegos. Ninja Theory, Double Fine y Obsidian son solo algunos de ellos. Ahora, se les suma uno de los más importantes nombres de la industria: Bethesda.

Así es. La empresa de Skyrim, Doom, Fallout, Wolfenstein, Dishonored, Quake y Prey —entre muchas otros juegos y franquicias— ahora forma parte de Xbox Game Studios.

Esto fue anunciado por Phil Spencer, director de Xbox, mediante un comunicado oficial. En primer lugar, significa que algunos de los más importantes títulos de esta empresa serán pronto parte de Xbox Game Pass. Esto también podría significar que los futuros juegos de las franquicias de Bethesda serían exclusivos para Xbox Series y PC. Eso sí, no podemos olvidar que otros títulos de Xbox Game Studios, como Minecraft y Ori and The Will of The Wisps, han sido lanzados para otras plataformas. El ya anunciado Deathloop es parte de un acuerdo con Sony para llegar primero a PS5. Es poco probable que eso cambie.

La importancia de Bethesda en el mundo de los videojuegos no puede ser subestimada. Este acuerdo le va a dar un empuje muy importante a Microsoft sobre la competencia.

Por cierto, ahora que Bethesda y Obsidian son estudios hermanos, ¿significa que podríamos ver un nuevo Fallout al estilo de New Vegas?

Fuente: Xbox