Multiversus – Reseña

Multiversus

En resumen

En un año Multiversus ha tenido una evolución que lo ha lleva do a tener una experiencia más amable con los jugadores casuales con una fuerte monetización que no se ve reflejada en una cantidad y calidad de elementos para la compra. Algunos de los cambios han servido para nutrir el meta y crear una personalidad propia un poco más alejada que la del juego de la gran N. No obstante, hay elementos que se pueden comprar con dinero real o del juego que afectan directamente el desempeño en una pelea. Pero como en todo juego como servicio, al final dependerá de la comunidad que se forme y del cuidado y atención que tenga el juego, que esperamos no sea la misma de otros títulos recientes de Warner Bros. Games. Nosotros los animamos a probar el juego, ya que sin ser la respuesta competitiva que algunos esperan si tiene el potencial y personalidad para brillar con luz propia.