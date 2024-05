Furiosa: de la saga Mad Max – Reseña

Mad Max: Furia en el camino es una de mis películas favoritas de todos los tiempos. Furiosa es uno de mis personajes favoritos. Anya Taylor-Joy y Chris Hemsworth son dos de mis actores favoritos del momento. Cuando anunciaron la precuela de esa película enfocada en la ‘imperatora’, me llené de expectativas que no se calmaron hasta que no vi rodar los créditos en la sala de cine. Furiosa: de la saga Mad Max es una película excelente, pero está por debajo de su predecesora.

La historia comienza 20 años atrás, cuando la pequeña Furiosa es secuestrada del ‘lugar verde’ de las Vuvalini y queda sometida a los ires y venires de una tribu nómada liderada por el carismático y peligroso Dementus. En su camino, este señor de la guerra descubre las fortalezas de Immortan Joe y comienza una guerra por el control del yermo que arrastrara a esa chica que solo sueña con regresar a su hogar.

Aunque el director George Miller tiene casi 80 años, no ha perdido ni una gota de su talento. Furiosa: de la saga Mad Max es un filme perfectamente dirigido en el que cada toma, cada color y cada gota de sudor en el rostro de los personajes está perfectamente. Las secuencias de acción siguen siendo espectaculares y están llenas de nuevas ideas y detalles. Sin embargo, nunca alcanza puntos tan altos como los que logra Furia en el camino.

La historia de Furiosa es, tristemente, predecible y derivativa. Esto no es tan malo como suena gracias a su excelente desarrollo y sólida estructura narrativa, pero no logra evadir este problema que sufren muchas precuelas. Conocemos el destino de Furiosa, conocemos estos escenarios y sabemos cuál será el ‘status quo’ una vez termine la acción. Eso, inevitablemente, le quita fuerza a la experiencia.

Resulta extraño decir eso porque ‘fuerza’ es lo que tiene esta película. La acción es abrumadora y los personajes son impactantes. Chris Hemsworth desata todo su carisma como Dementus —un villano completamente diferente a Immortan Joe pero no menos amenazante. Anya Taylor-Joy demuestra en todo momento esa rabia y poder latente que Charlize Theron implementó en el personaje, llenando la pantalla con su presencia a pesar de sus pocas líneas de diálogo.

Hablando de esta actriz, es posible que sus fanáticos queden un poco decepcionados con esta película, ya que ella solo está presente en su segunda mitad. En la primera parte de Furiosa: de la saga Mad Max, el personaje principal es una niña y está interpretada por la joven Alyla Browne. Durante aproximadamente una hora ella es principalmente una observadora del juego de poder entre los dos monstruos que son Dementus e Immortan y que debe resistir a las formas en que quieren poseerla como si fuera un objeto. Luego llegará el momento de liberarse de ellos y de tomar control de su propio destino.

Otro hombre importante en la vida de Furiosa es el Pretoriano Jack (Tom Burke). Él es el guerrero del camino que le ayudó a convertirse en la persona que conocimos en la anterior película… pero también es el personaje más aburrido del filme. Es un tipo que “es bueno porque sí” de una forma que contrasta contra casi todo lo que hemos visto en el yermo. Su personalidad y decisiones son un misterio que la película no parece interesada en explorar. Eso es frustrante porque la película pasa demasiado tiempo mostrando las atrocidades de esta clase de vida, pero no extiende esa cortesía a los pocos haces de luz que tiene.

Otra razón por la que siento que siento que Furiosa: de la saga Mad Max es inferior a Furia en el camino es por su manejo de los temas. La película de 2015 deconstruía poco a poco el cine de acción desde una perspectiva feminista, pero la de 2024 se apega con celo casi absoluto a los tropos de las historia de venganza. Es solo en su final —el cual es un clímax emocional y no un clímax de acción— cuando se nos pide que reflexionemos un poco sobre esta clase de narrativas y no llega a grandes conclusiones, excepto por una imagen bizarra y surreal que contrasta un poco con todo lo demás.

Volviendo a los aspectos positivos de este gran filme, me quiero deshacer en elogios ante su diseño de producción. El yermo no está vacío, cada auto, cada arma y cada pieza de vestuario tienen alma y dicen algo sobre este mundo. Es un filme que vale la pena ver varias veces solo para apreciar los detalles que nos pudimos perder y pensar qué significan.

Como ya dije al comienzo de esta reseña, los tiroteos y persecuciones son espectaculares. Para diferenciarse de los asaltos al camión de guerra de Furia en el camino, George Miller y su equipo idearon nuevas máquinas y formas de ataque desde el aire que resulta una delicia ver en acción. También nos lleva al interior de una cantera para una tensa secuencia de francotirador que le da algo de variedad.

El ritmo del filme tampoco podía ser mejor. Muchos de sus elementos pueden ser reiterativos y familiares, pero gracias a la estructura de las escenas y a la imaginativa cinematografía no hay un solo momento aburrido. Las más de dos horas que dura pasan volando.

A los obsesivos con el ‘lore’ y la continuidad les agradará saber que tiene referencias al videojuego de 2015 e incluso a la infame serie de cómics.

Furiosa: de la saga Mad Max es una película excelente con grandiosas secuencias de acción, excelentes personajes y muy buenas actuaciones que expande uno de los mundos postapocalípticos más interesantes del cine. Es una lástima que viva a la sombra de su insuperable predecesora, pero pocas películas son tan perfectas como esa.