Need for Speed Heat tendrá juego cruzado

Si nos lo preguntan, creemos que todos los juegos multiplataforma deberían tener la opción de juego cruzado. Esto significa que podemos jugar con cualquier otra persona que tenga el mismo juego sin importar si juega en PC, PlayStation 4, Xbox One o Nintendo Switch. Actualmente, solo un puñado de títulos permiten esto —entre los más notables, Fortnite—, pero cada día se suman más. El nuevo invitado a la fiesta es el juego de carreras Need for Speed Heat.

Así es, a partir del 9 de junio de 2020 podemos disfrutar del más reciente título de esta franquicia automovilística con amigos, sin importar en qué plataforma tengan el juego.

Esto fue anunciado por Matt Webster, director general de Criterion Games, mediante una publicación en el sitio web oficial de EA. Esta noticia llega solo días después de que Need for Speed Heat fuera agregado a Steam junto a otros títulos de la distribuidora.

Webster también dice que la actualización que agrega las capacidades de juego cruzado a Need for Speed Heat —y que también soluciona algunos ‘bugs’— será la última para este título. Sin embargo, no es el fin para la saga Need for Speed. En el mismo texto revela que Criterion Games ya se encuentra trabajando en el siguiente juego de la franquicia. También le pide a los fanáticos que estén muy atentos a la presentación de EA Live que se emitirá el 18 de junio. Allí nos vamos a enterar de más detalles sobre NFS y otros juegos de EA que serán agregados a Steam.

Con esto, Need for Speed Heat se convierte en el primer juego de EA en permitir el juego cruzado. Ojalá otros sigan su ejemplo.

Fuente: EA