Nintendo descontinúa en junio la integración de Switch con Twitter / X

Así como ocurrió previamente en consolas PlayStation, Nintendo anunció la desintegración de sus sistemas Switch con la red social Twitter –sinceramente, nadie le dice X–. Esta plataforma dejará la familia de consolas Nintendo Switch el próximo 10 de junio del 2024. Cuando esto suceda, no podrás publicar capturas hechas en Switch o videos directamente a Twitter. Del mismo modo, enviar solicitudes de amistad por medio de la cuenta de Twitter o ver sugerencias de amigos comunes en la red social, no será posible.

Por el momento sigue disponible la posibilidad de publicar fotos y videos a través de Facebook, pero este servicio podría ser descontinuado igualmente más adelante. Juegos como Super Smash Bros. Ultimate se afectan directamente por esta medida. Publicar imágenes en el menú de ‘Smash World’ a través de Nintendo Switch Online tampoco será posible.

[Splatoon 2] Los mensajes de los jugadores no volarán a Twitter.

En el caso de Splatoon 3, cuando publiques desde el buzón en Splatsville, Inkopolis Plaza o Inkopolis Square, no podrás hacerlo a Twitter o Facebook. Estas imágenes se enviarán a los servidores de Nintendo y las de los jugadores menores de 13 años no serán visibles a otros usuarios. Las fotos creadas se enviarán al álbum local de Nintendo Switch. Para Splatoon 2, no podrás publicar a Twitter desde el buzón en Inkopolis Square. Estas publicaciones en la plaza usarán en adelante información predeterminada del juego.

¿Cómo publicar en Twitter / X las fotos y videos de Nintendo Switch?

Para publicar en redes sociales como Twitter / X las imágenes y videos del álbum local de una consola Nintendo Switch, basta con copiarlos vía USB a un PC/Mac o código QR a un dispositivo móvil. Las sugerencias de amistad que se mantienen son las de dispositivos móviles (juegos que usan Cuenta de Nintendo), consolas 3DS y Wii U (Nintendo Network).

Fuente: Nintendo