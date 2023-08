No hay duda de que los videojuegos «se inspiran» entre sí y es bastante común ver mecánicas e ideas de títulos populares imitados por otros. Aunque esto ha causado que algunos juegos se vuelvan demasiado parecidos entre sí, también estimula la creatividad y permite expandir ideas en otros juegos de formas interesantes. Es por eso que nos decepcionó mucho descubrir que Nintendo registró patentes para varias mecánicas de Zelda: Tears of the Kingdom en Japón.

Según reportan el sitio web japonés Automaton y el blog Naoya2k, Nintendo registró 32 nuevas patentes entre el 10 de julio y el 4 de agosto de 2023 y casi todas ellas están relacionadas con las mecánicas vistas en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom como ‘Ultramano’ y ‘Fusionar’. Eso significa que otros estudios de videojuegos no podrán usar esos sistemas en sus obras.

Pueden ver las mecánicas patentadas directamente en el sitio web de la oficina de patentes de Japón. Aquí hay algunos ejemplos: el control de vehículos del juego y la pantalla de carga que muestra punto de partida y destino al teletransportarse.

Este caso recuerda a la forma en que Namco Bandai patentó los minijuegos durante las pantallas de carga o a Warner Bros. patentando el sistema ‘némesis’ de Shadows of Mordor. Aunque algunos juegos pudieron implementar sistemas similares, debían usar implementaciones radicalmente diferentes a las originales para evitar demandas. El simple miedo a repercusiones legales es suficiente para que muchos estudios cancelen proyectos que usan mecánicas que recordaban a esas.

De acuerdo a Automaton, Nintendo usó sus patentes 180 veces como base para rechazar implementaciones de otras empresas. Sin embargo, no se acercan a Konami y Bandai Namco, cuyos registros se han usado de la misma forma más de 300 veces.

Estamos de acuerdo en que Nintendo debe proteger su propiedad intelectual mediante patentes y nadie debe robar el código de Zelda: Tears of the Kingdom u otros juegos para hacer los suyos. Pero este sistema legal ha demostrado ser fácilmente abusable e impide que otros estudios puedan experimentar con sus ideas.

Fuente: Automaton