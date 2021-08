Nintendo Switch supera en ventas a PS3 / Xbox 360 y Mario Kart sigue siendo el rey

Con 89.04 millones de unidades vendidas, Nintendo Switch alcanzó un nuevo peldaño en la cima de consolas con mayores ventas de la historia. Actualmente se ubica en la séptima posición tras superar a PlayStation 3 y Xbox 360 de la séptima generación de consolas. Su único rival de dicha generación es la hasta el momento consola casera más vendida de Nintendo: Wii (101.63 millones de unidades).

Las cifras oficiales llegan gracias al reporte de resultados financieros de primer trimestre del año fiscal 2022. En el primer trimestre de 2021 y todavía en medio de una pandemia global, la Gran N de Kioto despachó 4.45 millones de Switch, que comprensiblemente es un 21.7% menos que durante el mismo periodo del año pasado. La cuarentena adoptada por la mayoría de países impulsó significativamente las ventas de Nintendo Switch.

Estos números de Nintendo siguen siendo impulsados por juegos que llevan su tiempo en el mercado más que por lanzamientos nuevos. Tal es el caso de Animal Crossing: New Horizons, el segundo juego más vendido en Switch con 33.89 millones. Mario Kart 8 Deluxe continúa siendo el rey de la montaña con 37.8 millones de unidades vendidas, simplemente el título que más compran en Switch sin importar los años.

Super Smash Bros. Ultimate (24.77 millones de copias) y The Legend of Zelda: Breath of the Wild (23.20 millones de copias) se ubican en tercer y cuarto lugar, respectivamente.

Las consolas más vendidas de la historia. Fuente: Wikipedia

El reto por delante

El mercado de Switch abarca tanto consolas caseras como portátiles. Considerando esto, aún tiene por superar de la misma casa no solo a Wii sino a Game Boy / Color y Nintendo DS, esta última la familia de consolas más vendidas de la compañía. Ya que el último contendiente de Microsoft ha quedado atrás, el primer PlayStation, PlayStation 4 y PlayStation 2 son los tres pesos pesados siguientes por el lado de Sony.

Por otra parte, Nintendo hizo públicas sus intenciones de dedicar una porción del capital a comprar acciones propias en la bolsa de valores de Tokio. Esto se traduce en menos dividendos a pagar a inversionistas y más autonomía directiva en la compañía. Pero también da muestra del favorable estado financiero en el que se encuentran gracias a Switch, como bien lo admiten.

La Gran N espera seguir empujando las ventas de Switch con el modelo OLED el próximo 8 de octubre, mismo día de lanzamiento de Metroid Dread, así como la secuela de Breath of the Wild en 2022.