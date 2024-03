No Man’s Sky Orbital: conoce los cambios que trae la actualización

Hace ocho años Hello Games lanzó No Man’s Sky. Desde entonces, el juego no ha dejado de recibir soporte. Esto con el fin de mejorar la experiencia del usuario. Ahora, el juego de exploración ha recibido una nueva actualización llamada «Orbital» que llega con un gran número de cambios en el mundo de No Man’s Sky.

¿Cuáles son los cambios que llegan a No Man’s Sky con la actualización llamada «Orbital«?

La actualización 4.6 llamada Orbital trae consigo a No Man’s Sky una revisión completa de las estaciones espaciales, la capacidad de personalizar completamente las naves, nuevas opciones de comercio y gremios, y una serie de otras mejoras y correcciones de errores que la comunidad estaba esperando.

Aquí hay algunos detalles adicionales sobre los cambios más importantes de la actualización «Orbital» de No Man’s Sky:

Cambios en las estaciones espaciales en la actualización Orbital de No Man’s Sky:

Diseño exterior e interior completamente nuevo.

Interiores generados procedural mente con variaciones según la raza alienígena dominante.

Nuevos vendedores con mejor aspecto visual y puntos de servicio específicos para cada gremio (mercenarios, exploradores y comerciantes).

Los jugadores pueden cambiar la nave espacial atracada mientras están en la estación.

Personalización de naves espaciales:

Se introduce el Fabricante de naves estelares, el cual permite construir naves personalizadas a partir de piezas rescatadas.

Los jugadores pueden desmantelar naves no deseadas para obtener componentes para su nuevo vehículo espacial.

Se pueden elegir colores y estilos de pintura únicos para las naves personalizadas.

En «Orbital«, las naves adquiridas de forma tradicional tienen un valor de intercambio adicional.

Comercio y gremios:

Los vendedores de tecnología ofrecen una gama más amplia de mejoras y descuentos según la reputación del jugador.

El escáner económico puede detectar picos de comercio en sistemas cercanos para obtener oportunidades rentables.

Los emisarios del gremio ofrecen suministros gratuitos y con descuento a los miembros según su rango.

Los jugadores pueden aumentar su rango en un gremio donando suministros.

Otras características que llegan con los cambios de la actualización Orbital de No Man’s Sky:

Los comandantes de la flota pueden solicitar ayuda con las expediciones de fragatas.

Las decisiones del jugador durante estas expediciones influyen en el resultado y las recompensas.

Hay disponibles nuevas piezas de base inspiradas en el estilo decorativo de las estaciones espaciales.

Se ha optimizado el rendimiento en lugares sin combate como las estaciones espaciales.

Correcciones de errores y mejoras en varios aspectos del juego.

En nuestra reseña de No Man’s Sky dijimos que este es un juego para aquellas personas con paciencia y gusto por la exploración, que quieran suspirar y experimentar coloridos viajes por el universo. Si son jugadores dedicados, interesados en recorrer mapas gigantescos y no les molesta detenerse a recolectar recursos sin necesidad de tener una historia, este juego merece un lugar privilegiado en su biblioteca.

Fuente: canal oficial en YouTube de Hello Games.