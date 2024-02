No Man’s Sky: la actualización Omega ofrece una aventura gratis a quienes no tienen el juego

Hello Games anunció su nuevo juego Light No Fire durante The Game Awards 2023, pero se rehúsan a abandonar el juego que los lanzó al estrellato. Ya está disponible la nueva actualización 4.5 llamada ‘Omega’ para No Man’s Sky que reinventa la forma en que funcionan las Expediciones, pero lo mejor es que podemos disfrutarla gratis incluso aunque no tengamos el juego.

Antes de explicarles cómo funciona esto, den una mirada al tráiler que muestra las principales novedades de la actualización 4.5.

Además de la expedición Omega que da nombre a la actualización, ésta también agrega la nueva nave Starborn Runner a No Man’s Sky, un nuevo Acorazado pirata que podemos recuperar, grandes cambios a la misión de Atlas y al sistema de expediciones. Obviamente hay nuevas misiones y recompensas.

Si quieren conocer en detalle los cambios, visiten la página oficial del juego.

Cómo jugar gratis la expedición Omega de No Man’s Sky sin el juego

Esta expedición estará disponible durante cuatro semanas aproximadamente por cuatro semanas. Los jugadores que no tengan al juego pueden participar gratis en ella entre el jueves 15 y el lunes 19 de febrero de 2024. Esta pide a toda la comunidad de jugadores que se unan a través del universo para explorar las memorias de Atlas.

Lo que deben hacer es bajar la prueba gratis del juego que se encuentra disponible en Steam y PlayStation. Al momento de realizar esta nota no habían aparecido los enlaces de la prueba gratis en otras plataformas, pero sin duda llegarán a lo largo del día.

Las recompensas por completar la expedición Omega en No Man’s Sky son un jetpack, multiherramienta y casco temáticos de Atlas, y nueva nave Starborn Runner.