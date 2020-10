Seguimos asombrados con la constante evolución del título estrella de Hello Games. Hace poco vimos la excelente actualización Origins para No Man’s Sky y ahora han revelado Next Generation, la cual llevará el juego a PS5 y Xbox Series X|S.

Los dueños de No Man’s Sky no tendrán que pagar nada extra para acceder a estas versiones del juego. Las mejoras llegarán mediante la actualización 3.10, que estará disponible para plataformas PlayStation el 12 de noviembre y para Xbox dos días antes.

Entre las mejoras con las que contará No Man’s Sky: Next Generation, algunas de las cuales también beneficiarán a quienes jueguen en PC de alta gama, se cuentan las siguientes:

Mundos más vistosos con texturas de alta resolución y geometrías más detalladas.

Se podrán construir bases más grandes y complejas en todas las plataformas.

Las partidas de No Man’s Sky en PS4 se podrán importar a PS5 y las de Xbox One a Xbox Series X|S.

Sesiones de hasta 32 jugadores en las consolas de siguiente generación.

Juego cruzado para todas las plataformas y generaciones.

Resolución 4K a 60 cuadros de animación por segundo (fps).

Soporte para retroalimentación háptica en los controles DualSense de PS5.

Soporte para audio tridimensional en PS5.

Nuevo nivel de calidad gráfica ‘ultra’.

Mayor velocidad ‘warp’ entre sistemas planetarios.

Pueden leer las notas de parche completas de la actualización Next Generation en el sitio web oficial del juego. ¿Será que este juego nos seguirá sorprendiendo con más actualizaciónes?

Fuente: sitio web oficial de No Man’s Sky