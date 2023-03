Nuevos controladores Nvidia mejoran compatibilidad con DLSS 2 y 3 de Diablo IV, Forza Horizon 5 y más

Si sus PC para jugar tienen una GPU o tarjeta gráfica de esta marca, esta noticia les interesa. Nvidia lanzó un nuevos controladores Game Ready que mejoran el rendimiento con DLSS 2 y 3 de juegos como The Last of US Part 1, Forza Horizon 5, la beta abierta de Diablo IV y más juegos.

Vamos a ver cuándo estará disponible la actualización para cada juego y qué mejora cada uno.

Diablo IV

Cuando empiece la beta abierta de Diablo IV en PC los jugadores con GeForce recibirán una actualización de rendimiento de DLSS 2. Si quieren saber cómo participar en la beta, sigan este enlace.

Pero eso no es todo. Cuando Diablo IV se lance oficialmente el martes 6 de junio de 2023, los jugadores con GPU de la serie Nvidia GeForce RTX 40 podrán activar DLSS 3 rendimiento aún mayor.

Forza Horizon 5

El martes 28 de marzo de 2023 tendremos disponible una nueva actualización para Forza Horizon 5 que brindará soporte para Nvidia DLSS 3 y Reflex. Esto permitirá que la serie GeForce RTX 40 supere los 120 FPS a 4K con todas las configuraciones al máximo.

Actualizaciones de controladores Nvida con soporte DLSS y Ray Tracing en otros juegos

Cyberpunk 2077 : la actualización del martes 11 de abril de 2023 mejorará la experiencia con la tecnología de previsualización de Ray Tracing: Overdrive Mode.

: la actualización del martes 11 de abril de 2023 mejorará la experiencia con la tecnología de previsualización de Ray Tracing: Overdrive Mode. Deceive Inc .: controlador ya disponible con soporte para DLSS 2.

.: controlador ya disponible con soporte para DLSS 2. Smalland: Survive the Wilds : disponible el 29 de marzo con soporte para DLSS 2.

: disponible el 29 de marzo con soporte para DLSS 2. The Last of Us Part I: disponible el 28 de marzo con soporte para DLSS 2.

Fuente: comunicado oficial de Nvidia