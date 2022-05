Off the Grid: un ‘battle royale cyberpunk’ del director de Distrito 9 y Chappie

A pesar del dominio aparentemente absoluto que títulos como Fortnite, Free Fire y Apex Legends tienen sobre el género, siempre hay nuevos juegos que aparecen para tratar de quedarse con un pedazo del pastel. El próximo ‘battle royale’ está siendo producido por el Neill Blomkamp —director de Distrito 9, Elysium, Chappie y En la mente del demonio— y su nombre es Off The Grid.

Este título está siendo desarrollado por el estudio Gunzilla Games y sus creadores lo describen como un juego AAA. Pueden ver su primer avance a continuación:

El juego se desarrollará en un futuro distópico ‘cyberpunk’ y, a diferencia de otros títulos del género, tendrá un énfasis en la progresión narrativa. Su mundo está siendo creado por el escritor Richard K. Morgan (Altered Carbon, Crysis) y el director narrativo ejecutivo Olivier Henriot (Far Cry, Assassin’s Creed).

Neill Blomkamp, ‘director visionario’ del proyecto, describe Off The Grid como el «battle royale 2.0». Él y su equipo quieren que el mundo «tenga vida propia» y siempre ofrezca algo nuevo para los jugadores.

Gunzilla Games espera lanzar Off The Grid para PS5, Xbox Series X|S y PC en 2023. Nos causa intriga que Blomkamp esté involucrado, aunque su más reciente película no nos gustó.

Fuente: comunicado oficial de Gunzilla Games