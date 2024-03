One Piece Pirate Warriors 4: así pelea el rey de los piratas, Gold D. Royal

Hace dos meses, Bandai Namco reveló como se ven y pelean Shanks y Koby en One Piece Pirate Warriors 4. Ahora, la desarrolladora japonesa ha compartido el primer vídeo del último paquete DLC de One Piece Pirate Warriors 4, el cual está protagonizado por el rey de los piratas, Gol D. Roger.

¿Cuáles son los personajes que estarán disponibles cuándo salga el DLC 6 de One Piece Pirate Warriors 4?

Lo poco mostrado y las inconfundibles voces fueron pistas suficientes para saber quiénes acompañarán al rey de los piratas en el DLC 6 de One Piece Pirate Warriors 4.

El DLC 4 contó con Luffy (Gear 5), Kaido y Yamato. El DLC 5 adhirió a Uta, Shanks y Koby. Sin embargo, el nuevo adelanto de One Piece Pirate Warriors 4, el cual nos reveló como se verá Gol D. Roger en el juego, solo nos dejó una pequeña pista de quienes serían los otros dos personajes que confo0rmarian este trio de guerreros legendarios. Así que sí se preguntan cuáles son los personajes que estarán disponibles cuándo salga el DLC 6 de One Piece Pirate Warriors 4, les contamos que este último paquete DLC contará con la presencia de Gol D. Roger, Silvers Rayleigh y Monkey D. Garp.

La edición Ultimate de One Piece Pirate Warriors 4 tiene todo el contenido que ha sido lanzado y falta por lanzar.

Como los anteriores dos paquetes DLC, el sexto y último paquete de contenido descargable de One Piece Pirate Warriors 4 además de agregar a tres personajes jugables nos permitirá jugar en un nuevo mapa que no ha sido confirmado. No obstante, algunos usuarios en redes sociales apuntan que podría estar basado en el Incidente de God Valley. Ya que, en este los tres personajes jugables que se unirán a One Piece Pirate Warriors 4 están involucrados. No obstante, estas son solo especulaciones. Así que hay que estar pendientes de las nuevas noticias sobre este juego que Bandai Namco compartirá en las siguientes semanas.

En nuestra reseña de One Piece Pirate Warriors 4 dijimos que como la gran mayoría de entregas de Dynasty Warriors este juego puede pecar de repetitivo. Sin embargo, One Piece Pirate Warriors 4 ofrece una robusta cantidad de contenidos novedosos.

Fuente: canal oficial de Bandai Namco en YouTube