Un nuevo tráiler de One Punch Man: A Hero Nobody Knows fue revelado por Bandai Namco. En este adelanto se nos presenta a los personajes Child Emperor, Spring Mustachio y Sweet Mask con sus respectivos estilos de pelea.

Child Emperor

Con tan solo 10 años, Child Emperor Es el héroe más joven y prometedor en la asociación. Además, este pequeño luchador de la justicia es un héroe de clase S y entre sus características principales están el análisis de situaciones y su amplio conocimiento de mecánica. Su primera aparición en el anime, fue en el décimo episodio.

Spring Mustachio

Este espadachín, de clase A, es el número 28 en la clasificación de la asociación. Las habilidades de este héroe son fuerza sobrehumana y un amplio conocimiento de la lucha con espadas. Su primera aparición en el anime, fue en el sexto episodio.

Sweet Mask

Este héroe es el número uno en la clasificación de la asociación. Sin embargo, a pesar de tener el potencial para ser de clase S prefiere seguir siendo catalogado de clase A. Su primera aparición en el anime, fue en el sexto episodio.

One Punch Man: A Hero Nobody Knows llegará a PlayStation 4, Xbox One y PC vía Steam el 28 de febrero.

Fuente: canal oficial de Bandai Namco en YouTube