One Punch Man: World anuncia su fecha de lanzamiento para PC y móviles

One Punch Man es una de las series más famosas de la actualidad, ahora, con el anuncio de su fecha de lanzamiento a principios de enero. Sabemos que llegará para PC y dispositivos móviles reviviendo los mejores momentos del anime y del manga. No obstante, este juego para sorpresa de muchos será gratuito.

One Punch Man: World es un juego de luchas que llegará gratuitamente a inicios de 2024. Muchos fanáticos del anime ven este lanzamiento como un abre bocas a Dragon Ball Sparking! ZERO, conocido por muchos como Budokai Tenkaichi 4. Aunque se trate del primer juego de One Punch Man, es posible que contenga algunas carencias e inconsistencias.

Novedades de One Punch Man: World

One Punch Man: World después de anunciar su fecha de lanzamiento es un juego que nos dejó en claro su contenido. Este título nos ofrece la oportunidad de controlar a varios de los miembros de la asociación de héroes y explorar el mundo del anime. La gracia de este título es recrear todos los combate que vemos en la serie. Desde los más espectaculares como Saitama y Genos.

En One Punch Man: World podremos jugar con todos los personajes de la serie y replicar las peleas más épicas.

One Punch Man: World se estrenará en móviles y PC el próximo 1 de febrero. Marcará el principio de varios juegos provenientes del mundo del anime y el manga a la industria de los videojuegos este año. Tanto por Bandai Namco con Dragon Ball Sparking! ZERO como por otro proyectos como Naruto Connections.

