Paper Mario: The Thousand-Year Door tiene una «edición diorama» con un pero

Cuando se trata de Paper Mario es fácil pensar en cómo deberían ser sus ediciones de colección. Nintendo, sin embargo, nunca le había apostado a ello hasta el ‘remake’ de Paper Mario: The Thousand-Year Door. Este llega el próximo 23 de mayo a Nintendo Switch y sus seguidores no podrían festejar más, pues es globalmente considerado el mejor de la línea empapelada RPG de Mario.

El pero está en que la edición especial, que incluye un diorama armable con escenario de batalla de Paper Mario: The Thousand-Year Door, solo está disponible en la Nintendo Store de Reino Unido. El diorama presenta a Mario y Goombella contra Lord Crump, Koopa Troopa, Bob-omb, Goomba y Chain Chomp. La audiencia de Toads, Koopas y Goombas observan el show teatral. Es en sí sencillo, pero le hace justicia a Paper Mario.

Paper Mario: The Thousand-Year Door fue el segundo y último juego de la serie RPG en conservar los combates por turnos como su predecesor. A partir de Super Paper Mario en Wii se adaptaron a una fórmula más de acción/aventura, y combinaron posteriormente otros elementos como cartas y ‘stickers’. En The Origami King, se intentó recrear un estilo tradicional pero sin llegar a ser del todo clásico.

The Thousand-Year Door no será solo una remasterización HD para Switch basada en GameCube. Esto quiere decir que todos los elementos gráficos han sido actualizados, con efectos de luces y colores renovados, apelando a lo visto en The Origami King.