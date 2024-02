Paranormal Activity: anuncian videojuego basado en las películas de terror

Una de las más populares series de terror de finales de los 2000 y comienzos de los 2010 dará el salto al mundo de los videojuegos. La distribuidora DreadXP —conocida por sus lanzamiento de juegos de terror independientes— anunció una alianza con Paramount Pictures para producir el juego Paranormal Activity: Found Footage.

Junto al anuncio publicaron un corto avance que, como era de esperar, no muestra nada. Solo revela quiénes son los implicados y el título.

El desarrollador será Darkstone Digital, el estudio de una sola persona: Brian Clarke. Él es responsable del excelente The Mortuary Assistant, considerado uno de los videojuegos más escalofriantes que existen.

Paranormal Activity: Found Footage usará un sistema llamado “Haunt System” que alterará dinámicamente los sustos y su intensidad basado en las acciones de los jugadores. Será una versión avanzada del sistema que se usó en The Mortuary Assistant.

Si les llama la atención, les tenemos una mala noticia. El juego de Paranormal Activity apenas comenzó su desarrollo y no estará listo hasta el año 2026. Es más que tiempo suficiente para repetirse las cinco películas principales de la saga y sus tres ‘spin-offs’: Tokyo Night, The Marked Ones y Next of Kin.