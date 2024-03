Pepper Grinder – Reseña

Apenas van tres meses del año y ya estamos saturados con los “grandes lanzamientos”. Like a Dragon: Infinite Wealth, Final Fantasy VII Rebirth y Dragon’s Dogma 2 son juegos excelentes, ¿pero no quieren tomarse un pequeño descanso de esos juegos de docenas de horas e historias épicas? Si ese es el caso, les tengo una recomendación. En esta reseña voy a hablar de Pepper Grinder, un nuevo juego publicado por Devolver Digital que resulta corto, sumamente divertido y tiene un excelente nivel de reto.

Esta obra es el primer lanzamiento comercial de Ahr Ech, un desarrollador independiente que hasta ahora se había dedicado a hacer títulos pequeños y experimentales en Itch.io.

Pepper Grinder es un juego de acción y plataformas en 2D. Pero a diferencia de la mayoría de exponentes de este género, los saltos no son nuestro movimiento más importante. Es el uso de un taladro que nos permite excavar suelos, paredes y techos a toda velocidad para superar todos los obstáculos que se interpongan en el camino.

Pimienta y molinillo

Esta no es la primera vez que tenemos un personaje capaz de excavar en un videojuego. Podemos rastrear esta idea hasta el clásico Dig Dug e incluso encontramos mecánicas similares en viejos cartuchos de Atari 2600. Pero en ninguno de ellos resultaba tan satisfactorio este sistema como en Pepper Grinder gracias a su excelente combinación de velocidad y maniobrabilidad.

Avanzar entre enemigos y obstáculos, saltar entre bloques de tierra y recoger monedas y joyas en el camino requiere un buen nivel de habilidad con el control, además de excelentes reflejos. Cada escenario tiene un nuevo elemento que hace que estas mecánicas se sientan siempre frescas e incluso sorprendentes. Es muy probable que su creador se haya basado en la filosofía de diseño de Nintendo para darles forma. El resultado no podía ser mejor.

El diseño de niveles es simplemente excelente. Todos los escenarios que recorremos perfectamente adaptados al sistema de control y a la velocidad de movimiento para ofrecer una buena experiencia tanto a quienes quieran avanzar a toda carrera como a los que prefieren tomárselo con calma y explorar.

Si de todos modos el juego les sigue pareciendo demasiado rápido o difícil, es posible ajustar la velocidad de movimiento con el taladro en las opciones de accesibilidad. Esto permite que incluso jugadores menos hábiles para esta clase de juegos puedan disfrutarlo y mejorar a su propio ritmo.

Nada más que perforar

Pepper Grinder es tan divertido que mi primera reacción tras derrotar el jefe final y comenzar a ver los créditos fue de tristeza. Habían pasado menos de cinco horas y no quería que esta aventura terminara aún.

Es verdad que Pepper Grinder es un juego corto, pero el verdadero reto comienza tras su final. Tras superar cada nivel, desbloqueamos el modo contrarreloj que nos pide superarlo en el menor tiempo posible. Es en este modo que realmente sale a relucir lo intenso y emocionante que puede ser este título. También podemos repetir los niveles para buscar las cinco monedas calavera que se ocultan en cada escenario, las cuales sirven para desbloquear niveles secretos y trajes para la protagonista.

En resumen, este no parece ser un juego largo a simple vista, pero quienes decidan quedarse después de los créditos tienen un reto largo y muy interesante por delante. Perfeccionar todos los niveles para conseguir el mejor tiempo posible es una tarea de muchas horas.

El otro elemento para completistas son los álbumes de pegatinas. En cada mundo hay una tienda que nos vende páginas de un álbum y una máquina ‘gacha’ en la que gastamos las joyas conseguidas para sacar pegatinas al azar. Con esto se pueden crear escenas personalizadas y sacarles capturas, pero resulta demasiado trabajoso. Es demasiado fácil sacar pegatinas repetidas y nos podemos quedar literalmente horas ‘farmeando’ joyas y gastándolas tratando de obtener las pegatinas que nos faltan.

Este sistema desesperará a los cazadores de logros. Es un sistema algo injusto que resulta molesto aunque no tenga ningún efecto directo en la jugabilidad.

Razones para taladrar

El sistema ‘gacha’ para las pegatinas no es el principal punto negativo de Pepper Grinder, es su historia. No puedo negar que en títulos como este —con un enfoque tan fuerte en la jugabilidad— no es tan necesaria una trama, pero aún así considero que una buena historia le puede dar un mejor contexto a todas las mecánicas y fortalecer todos los demás elementos de la obra.

La protagonista del juego es Pimienta, una cazadora de tesoros que —tras naufragar— llega a una isla habitada por extrañas criaturas llamadas narvalinos que le roban su botín. Apoderándose de un taladro llamado molinillo, comienza a recorrer el lugar para recuperar lo que es suyo.

La verdad es que me hubiera gustado más que esta simple excusa para justificar la acción. Afortunadamente, los personajes son coloridos y transmiten suficiente personalidad mediante sus diseños y animaciones. No necesitan trasfondo para llamar nuestra atención.

Otro problema que encontré en Pepper Grinder fueron los ‘bugs’. Algunas veces observé a Pimienta atraparse en la geografía de los niveles, pero era algo que se resolvía solo unos pocos segundos después. Debo aclarar que la versión que jugué fue prelanzamiento y es posible que estos problemas sean corregidos en los primeros parches de este título.

¿Vale la pena jugar Pepper Grinder?

Pepper Grinder es un juego que no solo vale la pena jugar para “descansar” de grandes lanzamientos —como sugerí al comienzo de esta reseña— sino que merece atención y dedicación por mérito propio. Las cuatro o cinco horas que toma llegar a su final son una buena distracción con un muy buen nivel de reto, pero no hay dudas de que va a surgir una comunidad de ‘speedrunners’ a su alrededor que va a optimizar la forma de pasar cada nivel. Ahí es dónde está la verdadera gracia de este título.

¡Ah! ¡Olvidé mencionar que su banda sonora compuesta por XEECEE —con melodías que van desde el jazz hasta la electrónica industrial— también es fenomenal.

Pepper Grinder 7.9/10 Nota Lo que nos gustó - Excelente diseño de niveles.

- La variedad de mecánicas introducidas nivel a nivel.

- Las carreras contrarreloj.

- Genial banda sonora.

- ¿Narvales mutantes como enemigos? Muy original. Lo que no nos gustó - Algunos 'bugs'.

- Historia mediocre.

- El sistema 'gacha' para obtener pegatinas. En resumen Aunque me costó menos de cinco horas llegar al final, Pepper Grinder es uno de esos juegos cuyo principal reto se encuentra tras los créditos. Si queremos disfrutar del gran desafío que ofrece, tenemos que perfeccionar nuestras habilidades cavando con el taladro para superar todos los niveles en el menor tiempo posible y encontrar todas las monedas calavera ocultas. Es un juego supremamente divertido y con muchas ideas originales que hacen que cada nivel nos guarde una sorpresa. Su historia es muy genérica y tiene algunos 'bugs' molestos, pero no dudo en recomendarlo a todos los amantes de los juegos de plataformas en 2D.

Reseña hecha con una copia digital de Pepper Grinder para Steam brindada por Devolver Digital. El juego también está disponible para Nintendo Switch.