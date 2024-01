Persona 5: The Phantom X, tráiler revela el inicio de una nueva prueba

Desde hace 10 meses conocimos un poco de cómo será el juego para celulares basado en el universo de Persona 5.Ahora, Perfect World Games ha anunciado que llevará a cabo la tercera beta cerrada de Persona 5: The Phantom X, juego para celulares y dispositivos móviles, entre el 16 y el 31 de enero de 2024. En esta ocasión, la prueba cerrada estará habilitada para las personas que residan en China. Adicionalmente, con el anuncio de esta nueva prueba cerrada de Persona 5: The Phantom X también se ha publicado un tráiler de cuatro minutos, el cual detalla nuevas actividades y algunas de las habilidades que tendrán los personajes que podremos controlar en el juego.

Estas son las nuevas habilidades y actividades que podremos hacer en el juego para celular y dispositivos móviles Persona 5: The Phantom X.

¿Dónde puedo registrarme para acceder a la prueba cerrada de Persona 5: The Phantom X?

Otra prueba para Persona 5: The Phantom X estará disponible a partir del 22 de enero para otros países del continente asiático.

Si deseán conocer dónde se pueden registrar para acceder a la prueba cerrada de Persona 5: The Phantom X, les contamos que desde hoy y hasta el viernes 12 de enero del 2024 estará disponible el registro para la prueba. En caso de que puedan tener acceso —en nuestro caso con una VPN— pueden descargar el cliente de la prueba de Persona 5: The Phantom X a partir del lunes 15 de enero del 2024. Pueden seguir el siguiente enlace para registrarse para jugar la prueba o Persona 5: The Phantom X.

¿En qué dispositivos estará disponible Persona 5: The Phantom X?

El nuevo tráiler de Persona 5: The Phantom X revela que tambienp odremos acceder a un minijuego de ritmo.

Persona 5: The Phantom X estará disponible en PC, iOS y Android. Sin embargo, aún no se conoce una fecha de lanzamiento o la llegada de una prueba cerrada para nuestro territorio.

Vía: Gematsu