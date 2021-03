Phil Spencer, director ejecutivo de la división Xbox en Microsoft, ha mostrado en anteriores ocasiones una admiración personal y respeto por el trabajo de Nintendo. En un más reciente documental exclusivo de Crackle (plataforma de streaming antes propiedad de Sony, ahora del grupo Chicken Soup for the Soul), titulado ‘Playing With Power: The Nintendo Story’, el jefe de Xbox ha dejado ver de nuevo algo de eso, no sin criticar un poco el control de Nintendo 64.

La docuserie cuenta con cinco episodios en los que recorre superficialmente la historia de la Gran N de Kyoto, desde sus legendarios inicios como productora de juegos de cartas Hanafuda, sus variados negocios entre taxis y hoteles del amor, hasta la compañía que empezó a fabricar juguetes y saltó al campo electrónico, para terminar finalmente vinculada del todo con los videojuegos. A Nintendo se le atribuye la resurrección de la industria de los videojuegos con la tercera generación de los mismos tras la gran crisis del ’83, gracias a la consola Famicom/ NES.

Para Phil Spencer, el papel de Nintendo fue «hacer de los videojuegos una experiencia familiar y segura, brindando a su paso juegos más difíciles a su plataforma». Esto formó a la industria como la conocemos hoy, citando las innovaciones de Nintendo como una inspiración para el equipo de Xbox. Tampoco dejó atrás las menciones a consolas específicas de la compañía.

«Recuerdo haberlo visto y te puedo decir, nunca podría haber diseñado al Wii… no tengo eso en mí. No sé si no soy lo suficientemente valiente o lo que sea como responsable de una plataforma ahora, para ir y hacer algo completamente diferente, y estar tan involucrado en un nuevo paradigma fue simplemente asombroso de ver.»

Vamos, no es tan difícil, tío Phil.

Respecto al Nintendo 64, bueno, los comentarios van dirigidos a su particular e icónico control.

«Todavía no entiendo el control, para ser honesto. Supongo que son múltiples controles en uno, ¡pero necesitas tres manos para jugar con eso!»

No son comentarios muy ajenos a lo que se lee en la actualidad sobre aquel control, pero es parte de una tendencia exponenciada por las redes sociales. Ciertamente en los noventa no ocurría de tal forma y todos comprendían que si se jugaba un título que hacía uso del stick, se tomaba el mando por la mitad con la mano izquierda, mientras que si se trataba de un juego que usaba el pad direccional (muy pocos, la verdad), se tomaba el control por el extremo izquierdo. Nada del otro mundo.

Puedes ver el documental ‘Playing With Power: The Nintendo Story’ gratuitamente a través de Crackle, pero advertencia, necesitas una VPN si no estás ubicado en Estados Unidos. En caso de requerir una recomendación, te dejamos una buena opción.

Gracias a la VPN incorporada de Opera se puede ver el documental 'Playing with Power: The Nintendo Story' en Crackle, estrenado el pasado 1ro de marzo. pic.twitter.com/069hJBSUxq — Czar Nuñez (@maskedlizard) March 6, 2021

Fuente: Crackle