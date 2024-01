Plants vs Zombies 3 ya está disponible en algunos países

Han pasado 14 años desde que jugamos ese adictivo título estilo «defensa de la torre» en el que usábamos plantas para mantener a los zombis alejados de nuestro hogar. Muchos ha pasado desde entonces . Su secuela para dispositivos móviles nos decepcionó y los spin-off Garden Warfare son algo divertidos, pero no son lo mismo. con Plants vs Zombies 3: Welcome to Zomburbia, Electronic Arts pretende regresar a lo básico y en algunos países ya pueden probar este juego gratis.

Tristemente, Colombia NO es uno de los países en que está disponible… aún. Pueden ver un tráiler de este nuevo título a continuación.

Todo luce muy familiar. Los desarrolladores quieren que Plants vs Zombies 3: Welcome to Zomburbia carezca de complicaciones y que las nuevas adiciones —como la construcción de un pueblo— sean sencillas. Otras adiciones son una narrativa más episódica y escenarios que funcionarán como puzles. También conocemos a una joven chica que puede ser la hija o sobrina de Dave, nuestro vecino loco de pasadas entregas.

Vemos que regresan plantas tradicionales como los girasoles y las nueces, pero hay «rostros nuevos» y otras que vienen de los juegos Garden Warfare. También vemos algunos zombis nuevos.

Plants vs Zombies 3: Welcome to Zomburbia ya está disponible en países como el Reino Unido, Holanda, Australia y Filipinas. Se supone que es una versión «prácticamente lista» y que EA está recibiendo comentarios para hacer unos últimos ajustes y lanzarlo en el resto del mundo antes de que termine 2024.

Los primeros comentarios que hemos visto sobre este juego son mixtos. Algunos celebran su jugabilidad tradicional, pero otros se quejan por la presencia de microtransacciones. Su nuevo estilo gráfico también tiene algunos detractores.

Este es el mismo juego que está en desarrollo desde 2019. Esperamos que la larga espera valga la pena. Si quieren saber cuándo sale, estén muy pendientes de la página del juego en Google Play para teléfonos Android.