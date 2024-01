Vean aquí el ‘speedrun’ de un perro jugando un videojuego durante GDQ 2024

Ver los grandes eventos organizados por Games Done Quick siempre es un gusto. No solo podemos ver algunos de los jugadores más talentosos «romper» sus juegos favoritos para pasarlos lo más rápido posible, sino que consiguen donaciones para una buena causa. Uno de los jugadores de la edición Awesome Games Done Quick o GDQ 2024 fue bastante especial: un perro de raza shiba inu llamado Peanut Butter hizo un ‘speedrun’ del modo ‘Game B’ del juego Gyromite.

Así es. Un perro.

Gyromite es un juego de NES lanzado originalmente en 1985 y que se juega usando el curioso aditamento R.O.B. Ya saben, el robot que también aparece como personaje en Super Smash Bros. En este juego, debemos usar a R.O.B. para que presione el botón correcto y mueva los obstáculos que el científico protagonista del juego pueda pasar al otro lado. A falta del robot, podemos usar un segundo jugador o, en este caso, nuestra mascota.

El dueño de Peanut Butter, el ‘speedrunner’ JSR_, creó un control especial para jugar Gyromite con su perro y lo entrenó para hacer este ‘speedrun’. En el modo de juego Game B de este título, el protagonista se mueve automáticamente a la derecha y el jugador debe presionar los botones a tiempo para remover los obstáculos. JSR_ le indica a Peanut Butter cuándo presionar los botones y el perro obedientemente lo hace. El truco está en lograr que los mantenga presionados durante el tiempo suficiente.

Pueden ver el ‘speedrun’ de Gyromite completo de Peanut Butter con JSR_ en la categoría de GDQ «Game B – asistencia de un perro» en el canal oficial de Games Done Quick en YouTube.

Al final del ‘speedrun’, este adorable perro logro un tiempo de 26 minutos y 24 segundos. No fue un récord mundial porque tristemente cometió un par de errores durante la partida y se tuvo que cargar una partida previa. Pero se ganó muchos aplausos. Todos acordaron declarar que Peanut Butter es, en efecto, un muy buen chico.