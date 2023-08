Filtran imagen y video de la supuesta PlayStation 5 Slim (PS5 Slim)

Si Sony sigue la tradición de todas sus consolas, pronto debería estar anunciando una versión delgada o ‘Slim’ de su consola PlayStation 5. Han habido muchos rumores al respecto en los últimos meses, pero varias filtraciones recientes han mostrado la que supuestamente sería la consola PS5 Slim (CFI-2016).

No sobra mencionar que estas supuestas filtraciones NO están confirmadas y todavía no podemos asegurar al 100% que no son falsas.

Todo comenzó el pasado 9 de agosto con una publicación en Twitter del usuario BwE, conocido por su trabajo haciendo ingeniería inversa a consolas de Sony. Esta persona dijo haber visto un video de la supuesta consola que sería «5cm más pequeña y no mucho más delgada, con una extraña curvatura en la mitad y respiraderos más pequeños. La unidad de BD es menos curva y luce extraña. También tiene dos líneas negras en los lados de la carcasa y dos puertos USB-C en el frente. Finalmente, tiene los símbolos de los botones del control en la parte trasera».

BwE dice que está decepcionado por el diseño y que no está seguro que no fuera un prototipo.

Al día siguiente, un usuario del foro chino de videojuegos A9VG publicó una supuesta imagen de la consola PS5 Slim (CFI-2016). El diseño concuerda con lo descrito por BwE y más tarde este usuario dijo que la imagen pertenecía al video que vio.

Aunque habían dudas sobre la veracidad de esta filtración, varios ‘gamers’ comenzaron a expresar su decepción con este supuesto diseño y sus especificaciones. Pocas horas después BwE volvió al ruedo para publicar el video. Pueden verlo en el tweet adjunto a continuación.

Como dijimos, no podemos confirmar todavía la veracidad de esta supuesta filtración, pero estaremos muy pendientes de algún comunicado de Sony o el anuncio oficial de la PlayStation 5 Slim. Pero si es real, muchos dicen que no tiene derecho a llamarse ‘Slim’ porque no es nada delgada.

