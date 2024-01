Pokémon GO: cómo conseguir a Dialga y Palkia Forma Origen

Las verdaderas apariencias de los dioses del tiempo y el espacio, tal como los vimos en Pokémon Legends: Arceus, se podrán llevar en nuestros bolsillos. Dialga Forma Origen y Palkia Forma Origen llegarán a Pokémon GO durante el evento Tour de Sinnoh y su versión global gratis.

Pueden ver a estos nuevas y poderosas criaturas en el siguiente video.

¿Cómo conseguir a Dialga y Palkia Forma Origen en Pokémon GO?

Los asistentes al evento presencial de pago Tour de Pokémon GO: Sinnoh en Los Ángeles podrán encontrarlos durante incursiones de cinco estrellas durante los últimos 30 minutos de cada hora mientras dure el evento entre el 17 y 18 de febrero de 2024.

¿No van a estar en Los Ángeles? No hay problema. Los jugadores en el resto del mundo tendrán la oportunidad de capturar a Dialga y Palkia Forma Origen durante el evento gratis Tour de Pokémon GO: Sinnoh – Global. Este se llevará a cabo el sábado 24 y domingo 25 de febrero de 2024, entre las 10:00 a.m. y 6:00 p.m.

Los Entrenadores que elijan la versión Diamante del evento podrán encontrar al Dialga Forma Origen que conoce Distorsión y los que que elijan la versión Perla podrán encontra al Palkia Forma Origen con Corte Vacío.

Igual que en el evento presencial de Los Ángeles, Dialga Forma Origen y Palkia Forma Origen aparecerán en incursiones de cinco estrellas los últimos 30 minutos de cada hora mientras dure el evento. Pueden ser ‘shiny’ (variocolor).

Durante este tiempo también veremos los siguientes efectos:

Aparecerán diferentes Pokémon de Hisui en las incursiones

Aparecerán más Pokémon Hisui en todos los hábitats

Unown H, Unown I, Unown S y Unown U serán atraídos por el Incienso, excepto Incienso de aventura diaria

Ataques Distorsión y Corte Vacío

Los Dialga Forma Origen encontrados en las incursiones de cinco estrellas podrían conocer el ataque cargado Distorsión. Este puede ser activado en el mapa para desatar su efecto aventura usando 5000 Polvos Estelares y 5 Caramelos de Dialga. Al activar Distorsión se pondrá en pausa el temporizador de Incienso, Incienso de aventura diaria, Huevos Suerte y Trozos Estrella.

En el caso de Palkia Forma Origen podemos activar el efecto aventura de Corte Vacío en el mapa usando 5000 Polvos Estelares y cinco Caramelos de Palkia. Durante 10 minutos podremos enfrentar Pokémon salvajes a más distancia.

Si quieren conocer más sobre Tour de Sinnoh, les recomendamos visitar la página oficial del evento.