Pokémon GO: estos son los eventos y actividades de noviembre (2021)

Aún falta una semana para que concluya octubre, pero eso no ha evitado que Niantic revele los eventos y actividades que los jugadores de Pokémon GO disfrutarán a lo largo de noviembre (2021). Durante las próximas semanas, los entrenadores podrán capturar nuevas criaturas. También podrán participar en varios eventos, tanto semanales como mensuales.

¡Estos son los eventos y demás actividades que llegarán a Pokémon GO en noviembre (2021)!

Encuentros de logro de investigación de noviembre (2021) en Pokémon GO

Vullaby será protagonista de los encuentros de los logros de investigación.

Entre las 3:00 PM del 1 de noviembre y las 3:00 PM del 1 de diciembre (hora Colombia), los jugadores de Pokémon GO encontrarán a Vullaby y su versión variocolor en los encuentros de los logros de investigación. También será posible encontrar a esta última en estado salvaje.

Lotes semanales de 1 Pokémoneda

Todos los lunes de noviembre (2021), los usuarios de Pokémon GO podrán encontrar en la Tienda un lote único que contiene un pase de incursión remota y otros objetos consumibles.

Pokémon destacados en las incursiones

Darkrai aparecerá en las incursiones de 5 estrellas de Pokémon GO entre las 10:00 AM del 1 de noviembre y las 10:00 AM del 5 de noviembre (hora local). Los Darkrai atrapados durante este periodo conocerán el ataque Bomba Lodo .

aparecerá en las incursiones de 5 estrellas de Pokémon GO entre las 10:00 AM del 1 de noviembre y las 10:00 AM del 5 de noviembre (hora local). Los Darkrai atrapados durante este periodo conocerán el ataque . Mega-Absol aparecerá en las megaincursiones de Pokémon GO entre las 10:00 AM del 1 de noviembre y las 10:00 AM del 5 de noviembre (hora local).

aparecerá en las megaincursiones de Pokémon GO entre las 10:00 AM del 1 de noviembre y las 10:00 AM del 5 de noviembre (hora local). Cobalion , Terrakion y Virizion aparecerán en las incursiones de 5 estrellas de Pokémon GO entre las 10:00 AM del 5 de noviembre y las 10:00 AM del 16 de noviembre (hora local). Los Cobalion, Terrakion y Virizion atrapados durante este periodo conocerán el ataque Espada Santa .

, y aparecerán en las incursiones de 5 estrellas de Pokémon GO entre las 10:00 AM del 5 de noviembre y las 10:00 AM del 16 de noviembre (hora local). Los Cobalion, Terrakion y Virizion atrapados durante este periodo conocerán el ataque . Mega-Manectric aparecerá en las megaincursiones de Pokémon GO entre las 10:00 AM del 5 de noviembre y las 10:00 AM del 16 de noviembre (hora local).

aparecerá en las megaincursiones de Pokémon GO entre las 10:00 AM del 5 de noviembre y las 10:00 AM del 16 de noviembre (hora local). Cresselia aparecerá en las incursiones de Pokémon GO de 5 estrellas entre las 10:00 AM del 16 de noviembre y las 10:00 AM del 1 de diciembre (hora local).

aparecerá en las incursiones de Pokémon GO de 5 estrellas entre las 10:00 AM del 16 de noviembre y las 10:00 AM del 1 de diciembre (hora local). Mega-Lopunny aparecerá en las megaincursiones de Pokémon GO entre las 10:00 AM del 16 de noviembre y las 10:00 AM del 1 de diciembre (hora local).

Los entrenadores tendrán varias oportunidades para hacerse con Darkrai.

Como si no fuera suficiente, todos los miércoles de noviembre se celebrará un evento de Hora de Incursiones entre las 6:00 y 7:00 PM (hora local) que contará con los siguientes Pokémon:

3 de noviembre de 2021 : Darkrai

: Darkrai 10 de noviembre de 2021 : Cobalion, Terrakion y Virizion

: Cobalion, Terrakion y Virizion 17 y 24 de noviembre de 2021: Cresselia

Horas del Pokémon destacado

En noviembre, la Hora del Pokémon Destacado tendrá lugar todos los martes entre las 6:00 y las 7:00 PM (hora local). Cada una contará con un Pokémon destacado y un bono especial.

2 de noviembre de 2021 : Cacnea será el destacado y los jugadores de Pokémon GO ganarán el doble de Caramelos por capturar Pokémon.

: Cacnea será el destacado y los jugadores de Pokémon GO ganarán el doble de Caramelos por capturar Pokémon. 9 de noviembre de 2021 : Chinchou será el destacado y los jugadores de Pokémon GO ganarán el doble de Caramelos por transferir de Pokémon.

: Chinchou será el destacado y los jugadores de Pokémon GO ganarán el doble de Caramelos por transferir de Pokémon. 16 de noviembre de 2021 : Turtwig será el destacado y los jugadores de Pokémon GO ganarán el doble de Polvo Estelar por capturar Pokémon.

: Turtwig será el destacado y los jugadores de Pokémon GO ganarán el doble de Polvo Estelar por capturar Pokémon. 23 de noviembre de 2021 : Chimchar de Alola será el destacado y los jugadores de Pokémon GO ganarán el doble de experiencia por atrapar Pokémon.

: Chimchar de Alola será el destacado y los jugadores de Pokémon GO ganarán el doble de experiencia por atrapar Pokémon. 30 de noviembre de 2021: Piplup será el destacado y los jugadores de Pokémon GO ganarán el doble de Caramelos por capturar Pokémon.

Día de la Comunidad de noviembre (2021)

Shinx será el protagonista del Día de la Comunidad de Pokémon GO en noviembre (2021).

Entre las 11:00 AM y las 5:00 PM (hora local) del domingo 21 de noviembre (2021), los jugadores de Pokémon GO podrán participar en Día de la Comunidad protagonizado por Shinx. Durante dicho plazo, Shinx aparecerá salvaje con más frecuencia en Pokémon GO. Los entrenadores que evolucionen su Luxio —la evolución de un Shinx— durante el evento o hasta dos horas después de que finalice obtendrán un Luxray con el ataque Psicocolmillo.

Para saber más sobre Día de la Comunidad, recomendamos seguir este enlace.

Otros eventos y actividades de Pokémon GO en noviembre (2021)

Entre el 5 y 14 de noviembre se llevará a cabo el Festival de las luces en Pokémon GO.

Del 1 al 2 de noviembre, Pokémon GO celebrará el Día de los Muertos.

Del 16 al 21 de noviembre, los jugadores de Pokémon GO podrán celebrar el lanzamiento de Diamante Brillante y Perla Reluciente con un evento especial.

¡La Temporada de Travesuras terminará con un evento sorpresa! Del 26 al 29 de noviembre, los entrenadores que hayan completado la historia de la investigación especial Una travesura malinterpretada podrán desbloquear una investigación especial para conocer más a Hoopa.

Pokémon GO está disponible para dispositivos móviles iOS y Android.

Fuente: página oficial de Pokémon GO