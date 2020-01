Pokémon Sword/Shield: conoce el Pase de Expansión y las dos nuevas locaciones

Por medio del más reciente Pokémon Direct, The Pokémon Company International y Game Freak anunciaron un paquete de contenido descargable para Pokémon Sword/Shield. Dicho ‘Pase de Expansión’ incluirá un par de aventuras en dos locaciones de Galar completamente nuevas, reemplazando de esta manera lo que en otro tiempo eran ediciones definitivas ubicadas en la misma región de los juegos que comenzaban una generación.

The Isle of Armor (La Isla de la Armadura) y The Crown Tundra (Las Nieves de la Corona), permitirán a los entrenadores capturar nuevos Pokémon, conocer distintos personajes y explorar nuevas zonas de la región de Galar.

Los entrenadores podrán pasar a la acción en estas nuevas aventuras con los mismos datos de guardado que estén usando en Pokémon Sword/Shield. Los nuevos territorios, la Isla de la Armadura y las Nieves de la Corona, se podrán explorar desde casi cualquier punto de la historia del juego principal. Así que, tanto si los jugadores acaban de comenzar su aventura en Galar como si ya están camino de convertirse en Campeones, podrán disfrutar de todas las novedades en cuanto estén disponibles.

El lanzamiento de The Isle of Armor está previsto para finales de junio de 2020 y The Crown Tundra, para el cuarto trimestre de este mismo año. El ‘Pase de Expansión’ para cualquiera de las dos versiones contiene ambos paquetes de contenido y se podrá reservar a partir de la fecha por $29.99 USD. Ambos paquetes de contenido incluyen una nueva zona para explorar, nuevos Pokémon, ropa y complementos, así como funciones útiles, entre otros.

Los entrenadores también recibirán un regalo por la compra de su Pase de Expansión: un uniforme Pikachu y un uniforme Eevee. Al comprar el pase, obtendrán unos códigos que podrán canjear por esta bonificación especial en Pokémon Sword/Shield.

The Isle of Armor

Se trata de una isla gigante llena de entornos que nunca se habían visto en Galar, con playas, bosques, pantanos, cuevas y hasta dunas de arena. Es el hogar de muchos Pokémon que viven en libertad, disfrutando de la exuberante naturaleza, e incluso hay un dojo especializado en entrenamientos de lo más particulares. Los jugadores se convertirán en aprendices del maestro de este dojo junto a sus Pokémon y entrenarán duramente para fortalecerse aún más.

The Crown Tundra

Hermosos paisajes inundados de blanca nieve son característicos de este territorio. Los habitantes de esta gélida zona, rodeada de montañas invernales, viven en pequeñas comunidades y se ayudan mutuamente. Aquí, los entrenadores conocerán a alguien que les encargará liderar una exploración que está llevando a cabo. Por si fuera poco, tendrán la oportunidad de explorar en profundidad los nidos Pokémon, que solo habían podido ver por encima en las Incursiones Dinamax.

Nuevos descubrimientos Pokémon en Galar

Zonas adicionales de una región relativamente fresca permiten conocer a su vez especies antiguas y otras inhóspitas, entre las que se encuentran:

Kubfu

Categoría: Pokémon Kung-fu

Tipo: Lucha

Altura: 0.6 m

Peso: 12.0 kg

Habilidad: Foco Interno

Aparecerá en La Isla de la Armadura. Este Pokémon pone todo su empeño en entrenar tanto su cuerpo como su mente. Cada derrota no hace sino motivarle más y, tras perder, se entrena con más vigor para fortalecerse. En la zona inferior de su abdomen, tiene un órgano que se encarga de producir energía para la lucha. Gracias a sus técnicas de respiración y su tremenda concentración, aumenta esta energía antes de cada combate.

Aunque Galar solía ser su hogar, hoy en día Kubfu vive en un territorio montañoso muy lejos de esta región. Hay documentos históricos que afirman que esta especie solía viajar a tierras inexploradas junto a los humanos que buscaban comerciar y explorar. Se dice que los Kubfu de ahora son el resultado de la adaptación a las tierras lejanas que visitaron y exploraron sus antepasados, y que por eso actualmente viven tan lejos.

Urshifu (Estilo Brusco) – Urshifu (Estilo Fluido)

Categoría: Pokémon Kung-fu – Categoría: Pokémon Kung-fu

Tipo: Lucha y Siniestro – Tipo: Lucha y Agua

Altura: 1.9 m – Altura: 1.9 m

Peso: 105.0 kg – Peso: 105.0 kg

Habilidad: Puño Invisible – Habilidad: Puño Invisible

Tras entrenar lo suficiente, Kubfu evoluciona a Urshifu. Parece que tiene dos formas, Estilo Brusco y Estilo Fluido, que, además, tienen tipos distintos. Urshifu en forma Estilo Brusco lo da todo en el combate. Normalmente, cuando presenta su forma Estilo Brusco utiliza movimientos directos y veloces contra su oponente. Al principio, mantiene la distancia, para después saltar en dirección de su contrincante y asestarle un fuerte golpe. Cuando toma la forma Estilo Fluido, Urshifu mantiene la calma mientras observa a sus oponentes para medir su fuerza mientras esquiva sus movimientos. Se mueve con fluidez en el combate para bloquear los movimientos de sus rivales y contraatacar con un aluvión de golpes rapidísimos.



Urshifu Gigamax (Estilo Brusco) – Urshifu Gigamax (Estilo Fluido)

Categoría: Pokémon Kung-fu – Categoría: Pokémon Kung-fu

Tipo: Lucha y Siniestro – Tipo: Lucha y Agua

Altura: >29.0 m – Altura: >26.0 m

Peso: ???.? kg – Peso: ???.? kg

Habilidad: Puño Invisible – Habilidad: Puño Invisible



Urshifu (Estilo Brusco) y Urshifu (Estilo Fluido) también son capaces de alcanzar el estado Gigamax.

Calyrex

Categoría: Pokémon Rey

Tipo: Psíquico y Planta

Altura: 1.1 m

Peso: 7.7 kg

Habilidad: Nerviosismo

Aparecerá en Las Nieves de la Corona. Antaño, este Pokémon reinaba en la región de Galar. A pesar de su aspecto delicado y liviano, cada uno de sus movimientos está lleno de dignidad y gracilidad. Es tremendamente inteligente, y se dice que puede ver el pasado, el presente y el futuro.

Formas Gigamax

Algunos de los Pokémon que viajan junto a sus entrenadores desarrollarán la habilidad para gigamaxizarse en el paquete de contenido adicional The Isle of Armor. Tal es el caso de Rillaboom, Cinderace e Inteleon, las evoluciones finales de los Pokémon con los que los jugadores empiezan a dar sus primeros pasos en la región de Galar.



Rillaboom Gigamax

Categoría: Pokémon Percusión

Tipo: Planta

Altura: >28.0 m

Peso: ???.? kg

Habilidad: Espesura



Cinderace Gigamax

Categoría: Pokémon Delantero

Tipo: Fuego

Altura: >27.0 m

Peso: ???.? kg

Habilidad: Mar Llamas



Inteleon Gigamax

Categoría: Pokémon Agente

Tipo: Agua

Altura: >40.0 m

Peso: ???.? kg

Habilidad: Torrente

Slow…?

Slowpoke de Galar

Categoría: Pokémon Atontado

Tipo: Psíquico

Altura: 1.2 m

Peso: 36.0 kg

Habilidad: Gula o Ritmo Propio



Los Slowpoke de la región de Galar solían alimentarse de las semillas de cierto árbol que crecía en su hábitat. Se trataba de las semillas de Galanuez, que hoy en día es una de las especias más usadas para cocinar en la región de Galar. Los Slowpoke de Galar fueron acumulando partículas de esta semilla en su cuerpo durante generaciones hasta adquirir la apariencia y carácter distintivos por los que se les conoce hoy en día.

El Slowpoke de Galar evoluciona al Slowbro de Galar al usar un objeto que se puede encontrar en la Isla de la Armadura. Y gracias a otro objeto que se halla en las Nieves de la Corona, puede evolucionar al Slowking de Galar.

Tras instalar la actualización 1.1.0 de Pokémon Sword/Shield, todos los jugadores podrán encontrar en la Estación Wedgehurst un Slowpoke de Galar proveniente de la Isla de la Armadura, actuando como avance a lo que veremos en el futuro cercano con el Pase de Expansión.

Una rival venenosa y uno psíquico

Los entrenadores se cruzarán con una gran cantidad de personajes durante su aventura.



Mustard será el encargado de su entrenamiento en la Isla de la Armadura. Este legendario entrenador mantuvo el título de Campeón durante 18 largos años, antes de que el fenómeno Dinamax llegase a los combates de la Liga Pokémon. Nadie ha conseguido batir su récord. Fue él quien descubrió el talento latente del Campeón Lionel y quien estuvo a cargo de su entrenamiento.

En la isla pueden aparecer dos nuevos rivales: Klara y Avery. Son entrenadores expertos en Pokémon de tipo Veneno y de tipo Psíquico, respectivamente, y trabajan sin descanso para lograr crear un gimnasio y un estadio para sus tipos algún día. El rival al que los jugadores se tendrán que enfrentar dependerá del juego que tengan.

Klara (Sword) entrena sin descanso su técnica especializada en Pokémon de tipo Veneno en el dojo de Mustard. Su mayor deseo es llegar a ser muy popular. Por eso nunca pierde la oportunidad de aparecer muy adorable. Va por ahí con una sonrisa de oreja a oreja, pero su mente esconde una determinación que no duda en demostrar cuando hace falta.

Avery (Shield) se esfuerza por volverse más fuerte en el dojo de Mustard. Su especialidad son los Pokémon de tipo Psíquico. Tiene unos modales exquisitos, pero también es muy orgulloso.

Clásicos del ayer

Muchos de los Pokémon que no aparecían inicialmente en Pokémon Sword/Shield serán incluidos gracias al Pase de Expansión. Los entrenadores podrán encontrarse con una variedad de más de 200 Pokémon, incluidos legendarios de otras regiones en sus formas de Galar, como las aves Articuno, Zapdos y Moltres; o nuevos miembros de la familia Regi (Regice, Registeel, Regirock).

También hay planeadas actualizaciones gratuitas para Pokémon Sword/Shield. Estas actualizaciones están previstas para las fechas de lanzamiento de The Isle of Armor y The Crown Tundra. Gracias a ellas, incluso aunque no adquieran el Pase de Expansión, los jugadores podrán recibir los Pokémon añadidos a través de intercambios u otros métodos. También podrán traer a sus juegos a los Pokémon que estén disponibles en la Isla de la Armadura y las Nieves de la Corona a través del servicio en línea Pokémon HOME, cuyo lanzamiento está programado para febrero de 2020.

Pokémon Sword y Pokémon Shield están disponibles para Nintendo Switch.