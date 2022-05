Posibles detalles del argumento en la secuela The Legend of Zelda: Breath of the Wild (2)

La secuela The Legend of Zelda: Breath of the Wild (2) es uno de los juegos más esperados para Nintendo Switch. Lamentablemente su lanzamiento ha sido aplazado hasta 2023, de ahí que cualquier información al respecto sea sumamente interesante. Los jugadores saben que sin importar cuánto tiempo tome su desarrollo, estará justificado en la aventura final.

Sobra decir, a continuación hay posibles spoilers.

El dato no oficial más reciente sobre la secuela Breath of the Wild (2) viene cortesía de Pietro Ubaldi. Él es el actor de voz italiano para Daruk, el campeón de los gorón. Durante una entrevista con el canal de YouTube Lega Hyrule, Ubaldi reveló no solo que Daruk estará de vuelta en la secuela The Legend of Zelda: Breath of the Wild (2), sino que dará también su voz al ancestro del campeón.

En The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Daruk y los otros campeones (Urbosa de los gerudo, Mipha de los zora y Revali de los rito) mantienen cautivos en las Bestias Divinas hasta su encuentro con Link. Así mismo, en la precuela Hyrule Warriors: Age of Calamity tienen un rol más activo y son plenamente jugables. De regresar en la secuela Breath of the Wild (2), eso implicaría la existencia de ‘flashbacks’ o los conocidos viajes en el tiempo.

Daruk estará presente en la secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

No es un concepto ajeno a la saga de Zelda y sí muy familiar. El argumento de un «Link al pasado» ha sido la piedra angular desde los días de SNES, mientras que en Ocarina of Time el salto se dio siete años en el futuro. Sin embargo, si hablamos de los ancestros de los campeones de Hyrule, este sería un salto muchísimo más grande. Si Age of Calamity se ubica 100 años antes de Breath of the Wild, la secuela bien podría viajar hasta los 10000 años.

Por lo menos de seguir el ‘lore’ en las encarnaciones actuales de Link y Zelda. Estas por supuesto son solo conjeturas a raíz de lo contado por el actor de voz. Seguimos esperando información oficial de Nintendo que confirme o desmienta. Igualmente esperamos conocer el nombre final del juego, aunque esto es menos probable porque es un ‘spoiler’.