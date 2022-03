The Legend of Zelda: Breath of the Wild es ampliamente considerado uno de los mejores juegos de la historia, por lo que no nos extraña que su secuela sea uno de los juegos más esperados del año. Tristemente, la fecha de lanzamiento del tentativamente llamado Zelda: Breath of the Wild 2 ha sido aplazada y ya no veremos este juego en 2021.

Esto fue anunciado mediante un video publicado en las cuentas y canales oficiales de Nintendo. En este, Eiji Aonuma —productor del juego— reveló el nuevo periodo de lanzamiento.

A continuación pueden ver el video con subtítulos en español.

Aunque Aonuma no explicó las razones del aplazamiento, su mención de las nuevas mecánicas, sistemas de juego y que los desarrolladores siguen trabajando con ahínco hacen pensar que simplemente necesitan más tiempo para pulir su obra.

¿Cuál es el nuevo periodo de lanzamiento de The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2?

Tras pedir paciencia a la audiencia, Aonuma dijo que la secuela de Zelda: Breath of The Wild se pondrá a la venta en primavera del próximo año. Es decir, el segundo trimestre de 2023.

Este título será exclusivo para Nintendo Switch.

Fuente: canal oficial de Nintendo España en YouTube