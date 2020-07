Todo lo anunciado en la presentación Devolver Direct 2020

No importa que este año no tuviéramos E3, no podíamos quedarnos sin la ya habitual presentación de Devolver Digital. Más que presentar sus futuros videojuegos, la irreverente distribuidora de juegos independientes dedica estos videos a hacer una brutal sátira de la industria de los videojuegos.

Pueden verla completa aquí.

En medio de la cada vez más densa historia de Nina Struthers sí mostraron algunos tráileres. Aunque la mayoría ya habían sido anunciados el año pasado, en esta ocasión revelaron sus fechas de lanzamiento.

Shadow Warrior 3 contará el final de la historia de Lo Wang. No faltarán la violencia exagerada y el humor. La acción intensa recuerda bastante a los más recientes juegos de Doom, pero con un sabor oriental. Llegará en 2021.

¡El ‘Battle Royale’ de los ‘Party Games’ está casi listo! El divertido Fall Guys: Ultimate Knockout, inspirado en los juegos de concurso de los noventa, llegará a PlayStation 4 y Steam el 4 de agosto de 2020.

Ya sabemos cuándo se pondrá a la venta Carrion, el juego de ‘horror inverso’ en el que controlaremos a una poderosa y aterradora criatura amorfa. Lo jugaremos en Xbox One (gracias a Xbox Game Pass), Nintendo Switch y PC el 23 de julio de 2020.

Olija será un juego de acción y plataformas en 2D con un llamativo estilo visual y en el que usaremos nuestra lanza no solo para el combate, sino para superar los obstáculos de los niveles. Llegará a Switch y PC a finales de 2020.

En 2021 podremos jugar el esperado Serious Sam 4. Luce tan espectacular, divertido e intenso como lo imaginábamos.

Lo último que vimos en esta bizarra presentación fue Devolverland Expo. No es una broma. De verdad podemos jugar en Steam este ‘simulador de marketing’ en el que podemos recorrer la parodia de un evento tipo E3 viendo tráileres y jugando demos. Ya está disponible y es gratis.

Fuente: Devolver Direct 2020