¿Qué hacen los Amiibo en Metroid Dread?

Las figuras Amiibo no han vuelto a ser implementadas como en sus primeros años, aparte de Super Smash Bros. Ultimate o los diferentes The Legend of Zelda y Hyrule Warriors. Son pocos los títulos de Switch que se comprometen con esta línea lúdica de Nintendo, aunque sigan saliendo nuevas figuras de vez en cuando.

Afortunadamente y con el lanzamiento de Metroid Dread, dos nuevos Amiibo se suman a la línea de Metroid para un total de ocho. Samus con su traje inicial en Metroid Dread y el primer robot E.M.M.I. son los elegidos en esta ocasión. Además de estos, podemos escanear también las otras seis figuras disponibles y obtener beneficios en el juego de Switch.

¿Cómo funcionan los Amiibo en Metroid Dread?

Para utilizar cualquiera de los ocho Amiibo de Metroid compatibles con Metroid Dread, debes presionar el botón — durante una partida de juego. En este submenú simplemente debes dirigirte a donde dice ‘Amiibo’ y presionar A. Cada Amiibo solo puede ser utilizado una vez por día.

A continuación veremos los efectos y cómo funcionan los Amiibo de Metroid en Metroid Dread.

Samus (Metroid Dread)

– La primera vez, Samus recibe un tanque de energía extra para incrementarla por 100.

– Al escanearla de nuevo en adelante, Samus recupera algo de energía.

E.M.M.I. (Metroid Dread)

– La primera vez, Samus recibe un tanque de misiles extra para incrementarlos por 10.

– Al escanearla de nuevo en adelante, Samus recarga algunos misiles.

Samus Aran (Metroid: Samus Returns), Samus (Super Smash Bros.), Zero Suit Samus (Super Smash Bros.)

– Samus recupera algo de energía una vez al día. La cantidad varía, por ejemplo, la figura de Samus recarga 100 de energía y la de Zero Suit Samus solo 50.

Metroid ( Metroid: Samus Returns), Ridley (Super Smash Bros.), Dark Samus (Super Smash Bros.)

– Samus recarga algunos misiles una vez al día.

Lanzados con Metroid: Samus Returns para 3DS.

¿Qué extras desbloquean los Amiibo en Metroid Dread?

No hay contenido bloqueado detrás de una figura Amiibo en Metroid Dread. Esto lo aclaramos porque en Metroid: Samus Returns, también de MercurySteam, el modo Fusion (con su traje) dependía de escanear el Amiibo del Metroid al superar el juego.

Metroid Dread está disponible exclusivamente para Nintendo Switch.