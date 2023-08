Red Dead Redemption: claves y trucos para Nintendo Switch y PlayStation

Los juegos de Rockstar Games se han caracterizado por el uso de claves y trucos meramente por diversión. Al ser mundos abiertos, los de la franquicia Grand Theft Auto se prestaban para ser una caja de arena experimental sin necesidad de seguir la historia o completar las misiones de forma lineal. Eso no cambió sino que se expandió con la llegada de Red Dead Redemption en 2010, con claves y trucos que podían ser escritas como frases para activarlas.

Red Dead Redemption para Nintendo Switch y PlayStation 4/5 nos hace preguntarnos si las claves para PlayStation 3 y Xbox 360 funcionan en la conversión para consolas actuales. La buena noticias es que sí, sí funcionan. Trucos como salud infinita, ‘Dead Eye’ infinito, resistencia del caballo infinita, armas, entre otros. Claves y trucos para la vida del Viejo Oeste en la historia de redención que es Red Dead Redemption.

La versión para Nintendo Switch incluye logros internos.

Estas claves y trucos pueden ser ingresados durante cualquier momento en el menú de opciones de la pantalla de pausa. En consolas PlayStation, una vez activados anulan la posibilidad de obtener trofeos en dicha partida de juego. Sin guardar la partida la prohibición se elimina al cargar una previa. Los logros internos en RDR para Nintendo Switch son una función diferente –que imita– a los trofeos en PlayStation.

Claves, trucos y secretos para Red Dead Redemption en Switch y PlayStation

Una vez ingresados estos trucos en la pantalla de opciones, se pueden activar o desactivar a voluntad e individualmente. Aunque hay unos disponibles al comienzo del juego, otros deben ingresarse manualmente con su respectiva frase antes de poder ser activados y desactivados. La frase solo se debe redactar una vez, ya que posteriormente la clave o truco queda en la lista. Al momento de escribirlas no importan mayúsculas o minúsculas pero sí la puntuación.

Las siguientes claves y trucos de Red Dead Redemption funcionan igual tanto en Nintendo Switch como en PlayStation 4/5.

He gives strength to the weak: invencible



I don’t understand imnfinity: ‘Dead Eye’ infinito



Make hay while the sun shines: resistencia infinita del caballo



Abundance is everywhere: munición ilimitada



The root of all evil, we thank you!: añade $500



Beasts and man together: genera un caballo en las cercanías



Now who put that there?: genera un vagón o diligencia



I wish i worked for uncle sam: inhabilita niveles de búsqueda y recompensa



They sell souls cheap here: reduce $500 de la recompensa



It’s my constitutional right: desbloquea un set de pistola volcánica, escopeta doble barril y rifle Springfield



I’m an american. I need guns: desbloquea un set de revolver Schofield, pistola semiautomática, escopeta recortada, rifle Buffalo, rifle Winchester y cocteles molotov



I am one of them famous fellas: maximiza el nivel de fama



Humility before the lord: reinicia el nivel de fama (cero)



It aint pride. It’s honor: incrementa el nivel de honor al máximo (Héroe)



The old ways is the best ways: activa un efecto gráfico sepia



I’m drunk as a skunk and twice as smelly: emborracha a John o Jack (adulto)



Don’t you look fine and dandy: desbloquea el traje de Caballero y el de Leyenda del Oeste



I love a man in uniform: desbloquea los uniformes de Bureau, US Marshal y US Army



You think you tough, mister?: desbloquea los trajes de Gemelos Bollard, Cazadores de tesoros, Bandidos y Rebeldes de Reyes



You got yourself a fine pair of eyes: desbloquea todo el mapa



Oh my son, my blessed son: auto completa todas las misiones de historia y cambia al protagonista de John a Jack Marston

Existen tres niveles de ‘Dead Eye’ cuyo rango sube conforme avanza el juego. Estos posteriormente se pueden activar o desactivar en la misma pantalla de trucos.