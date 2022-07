‘Remake’ de XIII recibirá otro ‘remake’ de la mano de otro desarrollador

Cuando los estudios tienen un juego ‘cel shading’, tienen un producto inafectado por el paso del tiempo. Es improbable que el odioso término «no ha envejecido nada bien» aplique a estos clásicos, principalmente lanzados en la primera mitad del milenio. Aún así, para traerlos a plataformas actuales los estudios prefieren «modernizarlos» y el resultado es cuestionable. Tal es el caso de XIII, una joya perdida de Ubisoft.

El ‘remake’ de XIII, lanzado en 2020 y desarrollado por PlayMagic, intentó actualizar este clásico pero no alcanzaron el favor del público. A solo dos años, el distribuidor Microids ha anunciado que esta misma versión de XIII recibirá otro ‘remake’ con la esperanza que salga mejor.

El ‘re-remake’ de XIII vería la luz el 13 de septiembre como una actualización gratuita para quienes posean el juego en PS4, Xbox One y PC. La largamente aplazada versión para Switch también llegaría en dicha fecha.

XIII en GameCube.

Entre las novedades se incluye un refinado estilo de arte, mejorada inteligencia artificial, nuevo HUD, sonido remasterizado, ‘framerate’ de 30fps en Switch, 60fps en PS5/Xbox Series y multijugador en línea para 2 a 13 jugadores.

«Estamos al tanto y terriblemente apenados en que el lanzamiento inicial de XIII Remake en PS4, Xbox One y PC no alcanzó los estándares de calidad para los jugadores. Hace un año tomamos la decisión de contratar al estudio Tower Five para finalizar el desarrollo del juego. Ellos trabajaron con nosotros en el pasado, adaptando Agatha Christie: The ABC Murders para Switch», señaló Stéphane Longeard, directora ejecutiva de Microids.

La versión ‘cel shading’ original de XIII fue lanzada en 2003, levemente basada en la novela gráfica del mismo nombre y desarrollada por Southend Interactive y Ubisoft Paris.

