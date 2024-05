REYNATIS: fecha de lanzamiento y colaboración con NEO: The World Ends With You

Reynatis, el RPG de acción y fantasia urbana desarrollado por Natsume será distribuido en occidente por NIS America y ya tiene activada la opción de precompra en las diferentes plataformas a las que llegará.

¿Cuál es la fecha de lanzamiento de Reynatis?

Desde que Reynatis fue anunciado se conoce que saldrá en Japón el jueves 25 de julio del 2024. Sin embargo, solo hasta ahora NIS America ha revelado cuál es la fecha de lanzamiento de Reynatis en nuestra región. Así que, si esperan con ansias el nuevo RPG de Natsume, les contamos que la fecha de lanzamiento de Reynatis será el viernes 27 de septiembre. Este juego estará disponible para PlayStation 4, PS5, Nintendo Switch y PC vía Steam.

Reynatis x NEO: The World Ends With You

Adicional al anuncio de la fecha de lanzamiento de Reynatis fue revelado que el juego de Natsume tendrá una colaboración con el juego NEO: The World Ends With You. En esta colaboración, los jugadores de Reynatis podrán completar una misión secundaría protagonizada por Shoka Sakurane y otros personajes de NEO: The World Ends With You. Junto con el anuncio, Takumi Isobe, productor y director de Reynatis ha compartido unas palabras.

«¿Tiene sentido ahora el «ruido» del final del segundo tráiler? Así es: ¡hemos traspasado los límites de la empresa para hacer realidad esta emocionante colaboración! Y… ¡las sorpresas no acaban con el Día de los Inocentes! Marin y los demás adquieren Reaper Pins y se convierten en participantes de un extraño juego… ¿Qué ocurrirá? ¡Descúbrelo en la nueva historia de Shibuya exclusiva de REYNATIS! ¡Espera con emoción el destino de Marin y Shoka!

¡El tráiler de la versión en inglés se publicará en breve! ¡No te lo pierdas!»

¿Qué es Reynatis?

NIS America describe Reynatis de la siguiente manera:

Reynatis es un ‘action RPG’ ambientado —en las calles de Shibuya, Tokio— en un mundo donde la fantasía se encuentra con la realidad. En este mundo, los ciudadanos de Shibuya le temen a la magia y el poder que encierra. Por esta razón, los magos se ven obligados a ocultar sus habilidades inhumanas o enfrentarse a la opresión.

La Shibuya de Reynatis es una ciudad llena de secretos y según su desarrollador esta está minuciosamente recreada.

En busca de la libertad a través de la fuerza, el mago Marin se dirige a Shibuya, donde conoce a Sari, una oficial de la MEA, una organización dedicada a mantener a los magos bajo control. Oculta tu magia para explorar la ciudad como un civil cualquiera y comprar o aceptar misiones, o usa tus poderes explosivos para llegar a nuevos lugares y luchar contra quienes se interpongan en nuestro camino. durante este viaje también conoceremos un lugar llamado Otro. Este es un mundo alternativo plagado de monstruos y misterios por descubrir. De esta forma nosotros tendremos acceso a poder y magia alternando entre el modo Oprimido, centrado en la evasión, y el modo Liberado. Este permite desatar magia devastadora. Reynatis tendrá seis personajes jugables. Cada uno de estos tendrá habilidades únicas como invocación o ataques aéreos.

Vía: Gematsu (1,2)