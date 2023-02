Rez Infinite (PS5) – Reseña

Más de 20 años después de su lanzamiento original para Sega Dreamcast y PS2, Rez sigue acompañándonos. Desde entonces, este atrapante juego ha aparecido en PC, Xbox 360, PS4 y dispositivos móviles. Aunque ha tenido algunas mejoras visuales y agregado nuevos modos de juego, sigue siendo el mismo en esencia. Esta longevidad hace que no nos extrañe tener en nuestras manos una nueva versión para PS5 y aunque su principal virtud es su compatibilidad con el nuevo sistema de realidad virtual PS VR2, Rez Infinite sigue siendo un juego maravilloso al que no le pasan los años.

Nos hubiera encantado haber probado este juego con PS VR2, pero la triste realidad es que no contamos con uno de estos sistemas. De todos modos no es obligatorio tenerlo para jugar Rez Infinite en PS5 y nos capturó de nuevo con sus hipnóticas melodías, retadora jugabilidad y surreales gráficos.

¿Nunca han jugado Rez? Vamos a describirlo, pero deben saber que no hay palabras que le hagan justicia a la experiencia de jugarlo. En esencia, este es un juego de naves y disparos. Debemos mantener presionado el botón ‘X’ para apuntar hasta a ocho enemigos u objetivos y soltarlo para liberar los rayos láser y destruirlos. Tiene un estilo muy ‘arcade’ de niveles cortos con rutas predefinidas. Este no es el primer ‘shooter’ en usar mecánicas similares, pero hace algo muy interesante con ellas. Apuntar y disparar crean efectos de sonido que, en combinación con las melodías electrónicas que acompañan los cinco niveles, crean joyas musicales.

Música ciberespacial

Algunos lo describen como un juego de ritmo, pero no estamos de acuerdo. Este título no nos pide apuntar y disparar para seguir la música, nos pide hacerlo para convertirnos en parte activa de la música. La jugabilidad por si sola no es nada especial, es la combinación de esta con los elementos visuales y auditivos la que convierte a Rez Infinite en una experiencia que no deben perderse.

La música es una parte tan importante de esta obra que el juego resalta el nombre de la canción y el artista al momento de seleccionar nivel. Si son amantes del EDM, techno y sus derivados, les recomendamos encarecidamente escuchar la banda sonora incluso si no van a jugar el juego. Pueden encontrarla en Spotify.

Para que comprendan mejor la experiencia de música y luces que ofrece este juego, les recomendamos leer nuestro perfil sobre el diseñador del juego: Tetsuya Mizuguchi.

El ciberespacio que merecíamos

Aunque no parece, este juego sí tiene una trama. Somos un hacker que se adentra en el sistema de información más grande del ciberespacio para encontrar a Eden, una inteligencia artificial que debe ser despertada de una crisis existencial. Los obstáculos que encontramos en el camino representan a los virus y firewalls del sistema.

Las estructuras alámbricas neón de este juego eran una representación bastante común de “las avenidas de la información” en los años noventa y fueron usados por un sinnúmero de películas y videojuegos. Rez las combina con una filosofía metafísica e iconografía de religiones orientales que la hacen ver más trascendente. Comparte con The Matrix ideas sobre la realidad y hace una metáfora de las infinitas posibilidades de la red con el espíritu humano. Eran tiempos más sencillos en que Internet no se había llenado de toxicidad.

Si no han jugado este título desde los tiempos de Dreamcast, PlayStation 2 o Xbox 360, sí van a encontrar una novedad. Además del modo historia (Viaje), modos de puntuación y otras formas de jugar que se pueden desbloquear, Rez Infinite cuenta con ‘Área X’, una zona en la que podemos movernos con libertad para derrotar a los enemigos y un nuevo jefe.

Una experiencia corta, pero trascendental

A pesar de esta variedad de opciones y modalidades, este no es un juego largo. Completar las cinco áreas puede tomar un par de horas, algo más si se nos dificulta alguna, y el área X no dura más de 15 minutos. Aunque algunos ven esto como un defecto, pero es la duración perfecta para un título de este estilo. Una vez terminado nos animan a participar en los retos de puntuación y superar todos los niveles al 100%

Por supuesto, también podemos participar en un modo de juego sin fin por mero placer. Esta es nuestra opción favorita porque lo que más nos gusta de Rez Infinite es su ambientación y la forma en que asalta nuestros sentidos. Conectamos los audífonos y nos dejamos sumergir en ese mundo hasta que todo lo demás desaparece. Entramos en “la zona” y somos uno con el juego.

¿Vale la pena jugar Rez Infinite en PS5 aunque no tengamos el sistema de realidad virtual PS VR2?

Lograr entrar en “la zona” a la que nos referimos antes es más sencillo si jugamos en realidad virtual. Si planean adquirir un PSVR2, Rez Infinite es una compra obligada, pues es uno de los juegos que nos permite apreciar mejor que nada la forma en que esta tecnología crea un nuevo mundo para nosotros.

Creemos que de todos modos vale la pena jugar Rez Infinite en PS5 aunque no tenga PSVR2, pero solo si no lo tienen en otra plataforma. Este es exactamente el mismo título que tal vez tenemos en PC o PS4. No aprovecha el poder del PS5 para hacer algo significativo más allá de la compatibilidad con el nuevo sistema de realidad virtual.

No podemos terminar esta reseña de Rez Infinite sin mencionar que otro de los grandes juegos de Tetsuya Mizuguchi también llegó a PS5 con compatibilidad para PSVR2: el genial Tetris Effect: Connected.

Rez Infinite (PS5) 8.2/10 Nota Lo que nos gustó - Un envolvente y satisfactorio ataque a los sentidos.

- Naturaleza arcade que invita a jugar de nuevo y mejorar.

- Una banda sonora electrónica absolutamente maravillosa.

- Buen nivel de reto. Lo que no nos gustó - Una historia que resulta tristemente irrelevante.

- A veces es difícil ver los proyectiles enemigos en medio de los efectos.

- Ninguna mejoría o novedad respecto a anteriores versiones. En resumen A pesar de no contar con un sistema de realidad virtual PSVR2, Rez Infinite nos atrapó de nuevo en su mundo surreal de fantasía digital y música electrónica, demostrando la genialidad eterna de esta obra diseñada por Tetsuya Mizuguchi. Es una lástima que no tenga ninguna mejora obvia respecto a previas versiones, pero si nunca han jugado esta obra de arte es una muy buena oportunidad para "entrar" en ella. Si tienen PSVR2, la pregunta no es si deben conseguirlo sino por qué no lo han conseguido todavía. ¡Es imprescindible!

Reseña hecha con una copia digital de Rez Infinite para PS5 brindada por Enhance.