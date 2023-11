Five Nights at Freddy’s: Help Wanted 2 – fecha, detalles y nuevo avance

Aprovechando el enorme éxito que tuvo la película —cuya reseña pueden leer aquí— Steel Wool Studios está listo para sacar una nueva entrega de la serie FNAF. Esta vez se trata de una secuela del juego para realidad virtual. Five Nights at Freddy’s: Help Wanted 2 ya tiene fecha de lanzamiento y gracias a un nuevo avance ya conocemos algunos detalles sobre qué nos espera en este título de realidad virtual en el mundo de FNAF en PSVR2.

Pueden ver el nuevo avance a continuación, cortesía de Steel Wool Studio. Recuerden que esta entrega será exclusiva para PS5 y su dispositivo de realidad virtual PSVR2, al menos inicialmente.

Estos son algunos de los nuevos detalles que nos enteramos sobre el juego:

Los minijuegos fueron desarrollados pensando en que fueran lo más rejugables posibles.

Tendrá seis minijuegos: Backstage (tras bambalinas) Fazcade Staff Only (solo para empleados) Food Prep (preparación de comida) Ticket Booth (venta de tiquetes) Versiones RV de los minijuegos de Sister Location



El juego usará el sistema de rastreo de mirada para una nueva atracción: Mystic Hippo te lee el futuro.

¿Cuándo sale FNAF: Help Wanted 2?

El nuevo avance reveló que la fecha de lanzamiento de Five Nights at Freddy’s: Help Wanted 2 para PSVR2 será el jueves 14 de diciembre de 2023.