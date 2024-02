Rise of The Ronin no será lanzado en Corea tras controversia con su director

Uno de los grandes juegos de PlayStation en 2024 no llegará a uno de los más importantes mercados para los videojuegos. Sony Interactive Entertainment Korea anunció que el juego Rise of The Ronin para PS5 no se pondrá a la venta en Corea del sur —ni siquiera en su versión digital— y aunque no dieron la causa oficial, todo parece estar relacionado con la controversia desatada en ese país por un comentario del director del juego.

Siempre ha existido una gran tensión política entre Corea y Japón debido a las invasiones que el país nipón inició contra la península en varias épocas de su historia y por la negación de los crímenes de guerra cometidos contra sus habitantes. Esto suele desatar constantes controversias debido a la forma en que Japón representa elementos históricos en sus obras. Por ejemplo, en 2022 criticaron fuertemente el ‘anime’ Ousama Ranking (Ranking of Kings) por usar la nación Gyakuza como una velada burla contra Corea.

En el caso de Rise of The Ronin, la controversia con Corea del sur se originó debido a un comentario del director Fumihiko Yasuda en un video sobre el desarrollo del juego. En este, el desarrollador compara al pensador japonés Yoshida Shoin con el filósofo griego Sócrates.

El problema es que la filosofía de Shoin era en realidad una ideología ultranacionalista. Él abogaba por el fortalecimiento de Japón mediante la invasión de otras naciones de Asia, especialmente Corea. Fue siguiendo esta ideología que se cometieron múltiples atrocidades en ese país.

Obviamente, el comentario no cayó bien a los ‘gamers’ coreanos. Hicieron un llamado a boicotear el juego y otros títulos desarrollados por Team Ninja.

Aclaramos que esta no es la razón oficial por la que Rise of The Ronin no saldrá a la venta para PS5 en Corea, pero es comprensible que Sony no quiera echarle leña al fuego de esta controversia.

En otros países, este juego saldrá a la venta el 22 de marzo de 2024.