El RPG Get in the Car, Loser! es un juego gratis protagonizado por «lesbianas desastrosas»

Hace mil años, El legendario héroe Agi de las Rosas luchó con el Demonio Máquina y uso la Espada del Destino para sellarlo. Ahora, un culto maléfico trata de traerlo de regreso. Nadie está haciendo nada por evitarlo… excepto un grupo de estudiantes que parten en un viaje de carretera para salvar el mundo. Esta es la trama del juego gratis Get in the Car, Loser!

Ya podemos conocer este curioso RPG con batallas por turnos al estilo de los títulos japoneses clásicos. Es obra de la desarrolladora independiente Christine Love —responsable de Analogue: A Hate Story y el controversial Ladykiller in a Bind— y el equipo Love Conquers All.

Lo mas interesante de Get in the Car, Loser!, cuyo título es una clara referencia a la famosa escena de Chicas pesadas, es que podemos descargarlo sin costo alguno tanto en Steam como en itch.io. Si les gusta, los animamos a apoyar a los desarrolladores comprando el DLC Battle on the Big Boardwalk. Este agrega un nuevo capítulo que se desarrolla después del final de la historia, 15 nuevos objetos, una nueva arma legendaria, nuevos trajes para todos los personajes y un nuevo y difícil jefe final.

El DLC tiene un precio de $18.500 pesos colombianos. Tendrá un 10% de descuento hasta el 28 de septiembre de 2021.

Get in the Car, Loser! también es un juego con mucho humor y un elenco bastante diverso. Los personajes tienen diferentes orientaciones sexuales e identidades de género. Cumple a la perfección su promesa de enviar a la «desastrosa lesbiana» que es su protagonista Sam Anon en una aventura épica de carretera.

Fuente: cuenta de Christine Love en Twitter