¿Quieren hacer videojuegos? Consigan RPG Maker XP gratis en Steam (febrero 2024)

Todos tenemos una idea de un videojuego en nuestra mente que quisiéramos hacer realidad, pero la falta de conocimientos de programación o herramientas son algunos de los factores de nos lo impiden. Aquí tienen una oportunidad de hacer ese sueño realidad con RPG Maker XP, una herramienta para crear videojuegos que está gratis en Steam por tiempo limitado.

Lo único que tienen que hacer es visitar la página de esta aplicación en Steam antes de la 1:00 p.m. del lunes 19 de febrero de 2024 (hora de Colombia, Perú y Ecuador). Allí deben buscar y dar clic en el botón «Agregar a la cuenta».

Esto agregará RPG Maker XP completamente gratis a su biblioteca de Steam y podrán descargarlo y usarlo cuando quieran, incluso después del fin de la oferta.

Si no lo adquieren antes del 19 de febrero, este recuperará su valor tradicional de 58.800 pesos colombianos.

Aunque no es una herramienta especialmente poderosa, RPG Maker es una gran opción a la hora de adentrarse en el mundo del desarrollo de videojuegos. Con este se han hecho títulos que se han convertido en clásicos, como Omori, Corpse Party, Yume Nikke, Ib y To The Moon. A pesar de su nombre, es posible hacer juegos de géneros diferentes al RPG, pero requiere habilidad y conocimiento del lenguaje de programación Ruby.

Tengan en cuenta también que esta no es más más nueva versión de esta herramienta. Esa sería RPG Maker MZ, que también se encuentra a la venta en Steam.