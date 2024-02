Capcom podría estar desarrollando cinco juegos de Resident Evil

La semana pasada conocimos cuál es la fecha de lanzamiento de Resident Evil 4 Gold Edition. Ahora, la franquicia más taquillera de Capcom vuelve a ser noticia. Ya que, el conocido filtrador Dusk Golem ha revelado que Capcom se encuentra desarrollando cinco juegos de Resident Evil. Esta afirmación, aunque muy arriesgada, tiene un poco de credibilidad. Esto debido a que Dusk Golem en el 2023 ya cuenta con una serie de aciertos a lo largo de los últimos años. Sim embargo, como cualquier información que no es confirmada por una desarrolladora, estas «filtraciones» no deben tomarse como un anuncio oficial y están sujetas a que al final no se cumplan en su totalidad.

¿Cuáles podrían ser los cinco juegos de Resident Evil que Capcom se encuentra desarrollando?

Según Dusk Golem, entre los cinco juegos de Resident Evil que Capcom se encuentra desarrollando esta la novena entrega numerada de la franquicia o RE9. Estas revelaciones se dieron en el servidor de Discord de Dusk Golem y en los comentarios algunos usuarios se preguntan si uno de los cuatro títulos restantes podría ser un ‘remake’ de Resident Evil. Nosotros creemos que —sí bien, a pesar de su gran calidad— el ‘remake’ de RE4 no era necesario— hay otros juegos de la franquicia Resident Evil, como Code: Veronica, que merecen una reimaginación.

Por último, Dusk Golem comentó que tiene información sobre uno de estos cinco juegos de Resident Evil. Sin embargo, el filtrador se nego a compartir información sobre este nuevo Resident Evil. Ya que, la fecha de lanzamiento estimada es para finales del año 2026 o inicios del 2027.

¿Qué información se conoce sobre Resident Evil 9?

Durante los últimos años, hubo una serie de filtraciones sobre el noveno juego de la franquicia Resident Evil. Como siempre tengan en cuenta que esto no es inforamción confirmada por Capcom, así que con lo anterior dicho les compartiremos todo lo que se conoce de Resident Evil 9.

El año pasado, EvilHazardBR también recopiló información sobre cuál es el nombre y qué personajes aparecerán en Resident Evil 9.

El título o nombre del nuevo RE es Resident Evil 9 Apocalypse. «ApocaIXpse« , con el número romano IX simbolizando el número 9, sería el nombre exacto del RE9. Esto es similar a «Village», nombre al cual le resaltaban el número romano VIII.

El juego tendrá tres protagonistas: Chris Redfield, Claire Redfield y Jill Valentine.

Leon y Ada no aparecerían en la historia de Resident Evil 9 Apocalypse.

Claire Redfield haría una pequeña aparición estelar.

Jill Valentine tendría un papel similar al de Ada en el ‘remake’ de Resident Evil 4.

¿Cuál será la historia de Resident Evil 9 o «ApocaIXpse«?

EvilHazardBR en su web ha dado algunos detalles de la historia de Resident Evil 9 o «ApocaIXpse«. La historia de RE9 se ambientará en el periodo, en el cual Chris Redfield se dirige rumbo a la sede de la BSAA en Europa y antes del DLC de Resident Evil Village protagonizado por Rose. Por el momento se desconoce si la historia de los Winters seguirá siendo parte fundamental de la historia.

