Rumores reportan que en Europa se dejarán de vender juegos físicos de Xbox

La semana pasada conocimos que Microsoft despidió 1900 personas de Activision Blizzard y Xbox. Ahora, según Christopher Dring del portal GamesIndustry.biz ha revelado que las ventas de juegos físicos son tan bajas que han hecho que los minoristas dejen de almacenar estos productos en sus bodegas.

Dring comentó en el podcast que «un importante editor me dijo justo antes de navidad que, en toda Europa, varios minoristas han empezado a dejar de poner Xbox en sus listas sugeridas». Adicionalmente, Dring explica que «Xbox es una consola tan digital que el rendimiento físico de los juegos es realmente bajo y en última instancia cuando se vende una consola para la que la mayoría de la gente descarga juegos, no beneficia mucho al minorista que tiene grandes cantidades de juegos físicos en su escaparate».

La nueva revisión de Xbox Series X ratifica las intenciones de Microsoft de dejar a un lado el negocio de los juegos físicos

Esta noticia resuena con el cierre de los departamentos internos dedicados al mercado físico de juegos para sus plataformas y a los rumores de una nueva revisión de la consola Xbox Series X.

Según los documentos filtrados, la revisión de la consola Xbox Series X llegará en noviembre de 2024 a un precio de 499 dólares, aproximadamente $2.000.000 de pesos colombianos (COP).

La imagen que detalla las características de la nueva revisión de la consola Xbox Series X —llamada «Brooklyn»— hace parte de una serie de documentos legales que fueron filtrados en septiembre del 2023. Ahora, con las recientes noticias y los rumores podrían haber dejado al descubierto elementos clave de la estrategia que Microsoft tiene para los próximos años.

Se extenderá esta situación que se reporta en Europa a nuestra región y de ser así como afectará a los jugadores de Latinoamérica. Estas son preguntas que todos nos hacemos, pero que seguramente veremos contestadas en los siguientes meses. Lo que sí es seguro es que esta pueda ser una de las últimas generaciones de consolas de videojuegos que tenga juegos físicos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que actualmente muchos de los juegos que compramos no nos pertenecen. Ya que, como se vio con el fallido lanzamiento de Suicide Squad: Kill the Justice League el modo historia no sirve sino se está conectado a internet.

Al final nosotros solo nos resta esperar a la decisión que tomen las compañías sin siquiera poder hacer algo al respecto.

Vía: VGC