Con la actualización Sunshine Springs, Saints Row quiere «revivir» como lo hicieron No Man’s Land y Cyberpunk 2077

En agosto de 2022, Volition y Deep Silver lanzaron el «reinicio» de su popular franquicia de mundo abierto, pero las cosas no salieron del todo bien. El juego recibió críticas mediocres y no se convirtió en un éxito de ventas. A nosotros nos gustó, pero criticamos su poca originalidad, historia y múltiples ‘bugs’. Ahora, sus creadores le piden a los jugadores que le den una segunda oportunidad a Saints Row tras las llegada de mejoras y la actualización gratis Sunshine Springs y esperan que «reviva» el juego de forma similar a la que ocurrió con títulos como No Man’s Land y Cyberpunk 2077.

Esta actualización gratuita estará disponible muy pronto y no solo agrega el nuevo distrito Sunshine Springs al mapa de Saints Row, sino que agregará opciones al modo foto, la interfaz de usuario, mejoras de calidad de vida y hará grandes modificaciones al sistema de combate que deberían hacerlo más divertido y menos frustrante.

Algunos de los cambios al combate harán que los enemigos no puedan esquivar los ataques cuerpo a cuerpo, hará más difícil ser golpeado al estar agachado, será más fácil interrumpir a los enemigos cuando llaman refuerzos y estos tendrán menos salud.

La actualización estará acompañada por la expansión de pago The Heist and Hazardous, que agregará nuevas misiones de historia, cosméticos y eventos.

Pero eso no es todo. Saints Row recibirá más actualizaciones gratis con mejoras y nuevo contenido en julio y agosto de 2023, cada una acompañado de un DLC de pago con más misiones de historia y modos de juego. A continuación pueden ver el mapa de ruta de contenido.

¿Cuándo sale la actualización gratis Sunshine Springs para Saints Row?

Esta actualización gratis y el DLC de pago The Heist and The Hazardous estarán disponibles para Saints Row a partir del martes 9 de mayo de 2023. Ya veremos si en realidad lo mejora y más importante aún, si estamos ante otra historia de «redención videojueguil».

Fuente: sitio web oficial del juego