Servicio ‘online’ para Wii U y 3DS terminará el próximo abril

Nintendo previamente anunció que sus dos consolas de anterior generación, Wii U y 3DS, dejarán de recibir funciones ‘online’ como juego cooperativo, tablas de clasificación y distribución de datos. La fecha de tal ejecución está prevista para el 8 de abril del 2024. Esta noticia llega tras el cierre de la eShop para Wii U y 3DS en marzo del 2023.

Juegos como Mario Kart 7 / 8 o Super Smash Bros. Wii U / 3DS siguen ofreciendo partidas en línea hasta la fecha. Pokémon Bank continuará abierto y compatible con Pokémon Home después de abril, pero en algún momento futuro recibirá el mismo destino.

El cierre del servicio ‘online’ afecta a las consolas New Nintendo 3DS, New Nintendo 3DS XL, New Nintendo 2DS XL, Nintendo 3DS, Nintendo 3DS XL, Nintendo 2DS, Wii U Deluxe y Wii U Basic. En caso de una situación que dificulte continuar con los servicios ‘online’ para Wii U y 3DS por parte de Nintendo, la compañía podría descontinuarlos antes de lo planeado.

Mario Kart 8 es uno de los mayores afectados en Wii U, pues su ‘online’ es gratuito, a diferencia de Nintendo Switch.

Por supuesto, todos los juegos de Wii U y 3DS seguirán funcionando completamente normal sin conexión a internet. Igual que tras el cierre de la eShop para Wii U y 3DS, después de abril del 2024 será posible descargar datos de actualización y ‘software’ previamente adquirido.

Funciones de la familia de consolas 3DS como StreetPass continuarán activas, ya que ésta usa comunicación local entre sistemas. Por su parte, SpotPass usa comunicación en línea y no estará disponible tras la descontinuación del servicio ‘online’. Por ejemplo, podrás usar StreetPass en StreetPass Mii Plaza, pero no recibir nuevos paneles de puzles en Puzzle Swap.