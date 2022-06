Shigeru Miyamoto tampoco estaba contento con el estilo de The Legend of Zelda: The Wind Waker

Si hay un juego cuya apreciación general cambió drásticamente desde su revelación hasta el lanzamiento y posterior legado, es The Legend of Zelda: The Wind Waker. Después de Ocarina of Time y Majora’s Mask, todos esperaban un Link más ‘realista’ para GameCube, mientras que Toon Link significaba todo lo contrario. Todo parece indicar que el propio Shigeru Miyamoto, creador de la franquicia, al igual que muchos fanáticos tampoco estaba de acuerdo.

Según una entrevista en la revista japonesa Nintendo Dream –recientemente traducida por el canal de YouTube DYKG– Miyamoto sintió verdadero cringe (vergüenza, pena ajena) al ver las gráficas de The Wind Waker, juego dirigido por Eiji Aonuma. Tenía dudas que pudiese vender bien.

Sin embargo, el plan inicial para el primer Zelda en GameCube era continuar lo construido por los juegos de Nintendo 64. Pero los artistas del equipo no querían repetir conceptos explorados y propusieron el concepto de Toon Link. Cuando los demás desarrolladores se interesaron en el nuevo estilo, abordaron el ‘cel shading’ y este solo le fue revelado a Miyamoto tiempo después. En palabras de Aonuma:

«Si hubiese hablado con él sobre eso desde el principio, creo que hubiera dicho ‘¿Cómo es eso Zelda?’. Miyamoto tuvo problemas dejando atrás el estilo artístico realista solo hasta el final. En algún punto, tuvo que dar una presentación en contra de su voluntad. Ahí fue cuando me dijo algo como, ‘Ya sabes, no es muy tarde para cambiar el curso y hacer un Zelda realista’.»

The Legend of Zelda: The Wind Waker HD es un exclusivo de Wii U.

El estilo visual no fue el único aspecto reservado de Miyamoto, ya que ignoraba buena parte de la historia. A pesar de no estar muy convencido sobre el desarrollo del juego, permitió que continuase, ya que hubiese requerido 10 años hacer un Zelda realista con el equipo que tenían.

Aún así, unos años más tarde, en noviembre del 2006, llevarían parte de la idea a cabo con el lanzamiento de The Legend of Zelda: Twilight Princess. Sobra decir que The Wind Waker demostró ser un juego visual y jugablemente maravilloso. No vendió tanto como esperaban, pero sí generó dos secuelas para Nintendo DS, un juego alterno en GameCube solo para Japón –unido a Four Swords Adventures (Tetra’s Trackers)– y una versión HD en Wii U.

Fuente: Did You Know Gaming?