Indie on Focus – Shovel Knight Pocket Dungeon

Como habíamos compartido anteriormente, este mes esperábamos la llegada del cada vez más famoso héroe de Yacht Club Games en una edición alejada de las plataformas, pues esta vez lo veríamos en el género puzle en un título llamado Shovel Knight Pocket Dungeon. Así, en este Indie on Focus analizaremos las impresiones que nos dejó haber resuelto decenas de mazmorras en este juego.

Conociendo Shovel Knight Pocket Dungeon

Para entender la historia debemos explicar que Shovel Knight se encuentra con un extraño artilugio que lo encierra en la Mazmorra de Bolsillo. Se trata de un lugar al que siguen llegando aventureros y donde se encuentran innumerables monstruos. Para salir de él, hace falta completar distintas mazmorras más pequeñas hasta finalmente derrotar al Adalid de la Mazmorra de Bolsillo, el jefe final.

¿Pero que encontramos en estas mazmorras? Dentro de ellas se encierra toda la mecánica del juego, pues son espacios de hasta ocho cuadrados horizontales y ocho verticales donde caen bloques y enemigos todo el tiempo. La idea es librarse de todos los obstáculos hasta que aparezca la puerta de salida y así avanzar al siguiente nivel. Para eso, el jugador se ve obligado a dañar a los enemigos, pero en cada golpe ellos pegan de vuelta uno o dos puntos de vida de daño. Por lo tanto, se debe consumir pociones de sanación que caen todo el tiempo y además conectar golpes. Cuando varios enemigos del tipo tipo se agrupan en una sola línea continua, los golpes llegan a todos, por lo que hay que optimizar los movimientos para dar el mayor daño y recibir el menor posible.

Es un buen nivel de dificultad

A pesar de comprender este principio tan básico, el juego resulta ser una experiencia muy dura y atemorizante para el jugador. Este obliga acostumbrarse a las buenas o a las malas, porque no hay forma de avanzar si no se toman buenas decisiones. Golpear aleatoriamente genera una muerte prematura que probablemente generará un inicio desde cero.

Sí, iniciar desde cero. Desde antes se sabía que este iba a ser un título con componentes ‘roguelite’. Aun así, se le presenta al jugador la posibilidad de jugar con una sola vida (la opción normal) o con vidas infinitas (la opción fácil), aunque esto se puede cambiar en cualquier momento. No obstante, a pesar de tener vidas extras el proceso de resurrección tarda varios segundos eternos que permiten fácilmente que se llene la mazmorra. Si esto ocurre, de todas formas hay que volver a iniciar la aventura.

En otras palabras, no hay número de vidas que valga si el jugador no sabe cómo aprovechar el mapa a su favor. Además, si bien se da el consejo de que el tiempo «solo pasa rápido cuando te mueves», permanecer demasiado tiempo pensando en un movimiento puede generar que se llene la mazmorra de enemigos en menos de un minuto. Esto lo hace particularmente desafiante, aunque muy divertido cuando se le empieza a coger el tiro.

Afortunadamente los jugadores pueden adquirir objetos muy útiles en una sola aventura. Abrir cofres a menudo desbloquea tiendas y otros desafíos, por lo que tratar de explorar al máximo una mazmorra y no salir corriendo de ella tan pronto se puede es una muy buena idea. Después de todo, algunos objetos permiten aumentar la vida máxima, otros dan daño extra o resistencia a ciertos elementos; otros solo son temporales y se trata de armas activables con un efecto especial. Si no se aprovechan estas herramientas se vuelve muy difícil avanzar.

Desbloqueando caballeros en Shovel Knight Pocket Dungeon

Cada ciertas mazmorras hay batallas contra jefes. Naturalmente estos tienen muchos puntos de vida y trampas que los ayudan a su favor. Muchos no son tan difíciles de derrotar, pero lo interesante es que cuando caen estos se convierten en personajes jugables. Por lo tanto, resulta ser muy interesante tratar de conseguirlos a todos (algunos aparecen de forma aleatoria) y hasta conseguirles variaciones de color en sus atuendos en la tienda que está en el campamento.

Se puede jugar de manera muy similar con casi todos los caballeros. Sin embargo, cada uno tiene una habilidad especial que es pasiva o activa y que modifica un poco la toma de decisiones dentro de las mazmorras. Por ejemplo, Tinker Knight resulta ser muy bueno para pasar por primera vez la aventura, pues este puede invocar un robot temporal que ayuda a barrer con monstruos en los momentos más complicados.

Usarlos a todos resulta ser lo suficientemente familiar para no volver a aprender a jugar desde cero pero lo suficientemente entretenido para al menos intentar jugarlos una vez.

Otros modos de juego

Por otro lado, también se ofrecen unos pocos modos de juego alternos. Uno de estos es un modo versus muy divertido que se puede jugar tanto contra la máquina como contra otro jugador. Lo malo de esto último es que solo funciona de manera local, pues no hay forma de jugar en línea contra otras personas. Esto es mucho potencial desperdiciado, pues el concepto de aguantar hasta hacer que el otro llene su mazmorra es muy interesante.

También hay un modo Diario que pide avanzar lo que más se pueda con un personaje aleatorio (sin siquiera desbloquearlo), acción que permite conocer a más personajes.

Más allá de eso no hay muchos más modos, pero jugar la aventura es lo suficientemente entretenido como para tener horas de diversión (y algo de frustración si a estas alturas no te has acostumbrado).

Estilo muy entretenido

Los elementos gráficos y sonoros del juego funcionan muy bien juntos. Ayudan a crear esa atmósfera dinámica y retro que siempre ha caracterizado a la franquicia pero con el agregado de sentir estar bajo presión mientras se resuelven los interminables puzles de este título.

Si se cuenta con la paciencia suficiente para aprender cómo funcionan las mecánicas y en qué momento hay que esperar, Shovel Knight Pocket Dungeon se convierte en una joya que se puede disfrutar por horas.

Copia digital de Shovel Knight Pocket Dungeon para PC brindada por Yacht Club Games