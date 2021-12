¿Siguen usando los atuendos básicos al jugar? Aquí tienen una oportunidad para mejorar su estilo. Gracias al concurso Siempre Fortnite (#SiempreFortnite) podrán ganar el paquete Leyendas de menta gratis y lucir totalmente frescos con uno de sus atuendos.

¿Cómo participar en el concurso Siempre Fortnite?

Busquen en su galería una captura de pantalla que muestre su momento favorito de Fortnite en cualquiera de los capítulos anteriores. Puede ser un personaje posando, una situación de evento en vivo, una ubicación antigua o la eliminación más emocionante que consiguieron mientras jugaban.

Parece que las capturas hechas durante el Capítulo 3 no cuentan. Pueden pertenecer a cualquier plataforma.

Deben subir la captura a Twitter o Instagram antes de la 1:00 a.m. del 19 de diciembre de 2021. No olviden usar los hashtag #SiempreFortnite y #Sorteo. No pueden subir más de una. También deben seguir una de las siguientes cuentas en la red de publicación.

Habrán cinco ganadores elegidos de forma aleatoria de entre todos los participantes. Serán anunciados el 24 de diciembre a través de las redes sociales latinoamericanas y españolas de Fortnite.

Aquí tienen las reglas del concurso en español.

¿Qué atuendos y cosméticos incluye el paquete Leyendas de menta que podemos ganar gratis en Fortnite?

Atuendo Aura fresca

Atuendo Bombardera de menta

Atuendo Oro esquelementa

Mochila retro Multimochila de menta

Mochila retro Macuto de menta

Mochila retro Manto de menta

Pico Montañista de menta

Pico Rompefrescuras

Pico Cetro triplementa

Papel Menta ardiente

1000 monedas V

Fuente: Epic Games