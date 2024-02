Silent Hill 2 ‘remake’ deja ver jugabilidad y gráficos en nuevo tráiler

Durante el más reciente State of Play, Konami y Bloober Team presentaron un nuevo avance del ‘remake’ de Silent Hill 2. Esta nueva versión preserva la atmósfera del clásico pero moderniza todos sus aspectos jugables. Al trabajar de cerca con Masahiro Ito y Akira Yamaoka, los desarrolladores se aseguran fuertemente de ello.

Tráiler de Silent Hill 2 para PlayStation 5.

La cámara sobre el hombro es uno de esos elementos nuevos. Esta sumerge a los jugadores en la historia de James y el mundo surrealista de Silent Hill. Con una nueva perspectiva, llega un nuevo sistema de combate y formas de ver o explorar el siniestro pueblo. Gracias al Unreal Engine 5, los jugadores de PlayStation 5 experimentarán Silent Hill 2 con un alto nivel visual, auditivo y sensorial.

No solo gráficamente se verá beneficiado el juego, sino por las capacidades de audio 3D en PS5. El control DualSense, por supuesto, brindará retroalimentación háptica y gatillos adaptativos. Algo de ello se puede ver en The Medium, el anterior juego de Bloober Team. No menos importante, la tecnología de almacenamiento SSD ayudará a eliminar en su totalidad las pantallas de carga mientras los jugadores exploren el pueblo de Silent Hill.

¿Cuándo sale Silent Hill 2?

Silent Hill 2 está en desarrollo para PlayStation 5 pero aún no cuenta con una fecha de lanzamiento tentativa.

Fuente: PlayStation YouTube