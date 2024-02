Skull and Bones: cuándo y a qué hora inicia el acceso anticipado

Aunque para algunos pueda ser una fantasia, lo cierto es que en el 2024 por fin veremos el lanzamiento de Skull and Bones. Este es el ambicioso juego multijugador de piratas de Ubisoft, el cual ha estado en boca de los jugadores por casi una década.

Desde TGA 2023 conocemos los detalles del lanzamiento de Skull and Bones.

Desde hace un par de meses conocemos que Skull and Bones llegará el viernes 16 de febrero a PlayStation 5, Xbox Series y PC. Sin embargo, los poseedores de la edición «premium» podrán acceder al juego días antes.

¿Cuándo y a qué hora inicia el acceso anticipado de Skull and Bones para los poseedores de la edición «premium»?

Horarios de carga e inicio del acceso anticipado de Skull and Bones en todo el mundo.

Si ya tienen la edición «premium» de Skull and Bones y no saben cuándo y a que horas inicia el acceso anticipado, les contamos que desde hoy podrán precargar el juego y que a las 12 AM (hora de Colombia) se abrirán los servidores de Skull and Bones para recibir a los jugadores que tengan el acceso anticipado del juego.

Ubisoft describe Skull and Bones de la siguiente manera:

Adéntrate en el peligroso mundo de Skull and Bones, donde tendrás que seguir tus propias normas para pasar de ser nadie a compartir la infamia de los cabecillas piratas más temibles. Fabrica barcos únicos, forja alianzas inverosímiles y participa en emocionantes batallas navales mientras superas retos y desatas el caos en los mares. Forma parte de un mundo absorbente que se expande cada temporada con nuevos desafíos y funcionalidades.

Nosotros tuvimos la oportunidad de probar Skull and Bones en el E3 del 2017, así que será interesante ver la evolución que este juego tuvo en los últimos siete años.

Fuente: Ubisoft