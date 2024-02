Silent Hill: The Short Message superó los dos millones de descargas, Konami celebra

El pasado 31 de enero de 2024, durante la emisión de un State of Play de PlayStation, Konami nos sorprendió anunciando un nuevo juego de su popular franquicia de terror y lanzándolo de inmediato completamente gratis. Ahora, la empresa japonesa está celebrando que Silent Hill: The Short Message superó los dos millones de descargas en menos de dos semanas.

Konami informó del cumplimiento de esta meta mediante una publicación en la cuenta oficial de Silent Hill en Twitter. Esta contiene la siguiente imagen e invita a los seguidores a descargar gratis el juego.

Este es un juego de terror en primera persona que nos pone en control de Anita, una adolescente atrapada en un edificio abandonado. Ella debe escapar de un extraño monstruo formado de flores de cerezo, lidiar con los traumas de su infancia y un sentimiento de culpa que no quiere aceptar. Durante las aproximadamente dos horas que dura el juego exploramos el lugar, huimos del monstruo y resolvemos un par de acertijos. No hay combate .

En nuestra reseña de este título celebramos su apartado gráfico y ambientación, pero no nos terminó de gustar su narrativa.

No nos extraña que Silent Hill: The Short Message haya superado tan pronto los dos millones de descargas, no solo porque es gratis, sino porque a pesar de la larga ausencia de la franquicia, su nombre sigue siendo muy popular entre los amantes de los juegos de terror.

Silent Hill: The Short Message está disponibles exclusivamente para PS5, pero hay rumores de que podría llegar a otras plataformas más adelante.