Slay The Princess – Reseña

Salvar a una princesa es uno de los objetivos más comunes en los videojuegos. Es el motivador en el que argumentablemente es uno de los juegos más importantes de todos los tiempos. Pero el medio ha evolucionado y ya no solo rescatamos princesas. A veces somos ellas y en ocasiones incluso son nuestras enemigas. En ese sentido se puede decir que la idea principal de Slay The Princess —un nuevo juego indie que nos pide, como su nombre indica, asesinar a una princesa— no es tan revolucionaria como parece, pero en esta reseña veremos que nos lleva por caminos realmente inesperados.

Este juego es obra del estudio independiente Black Tabby Games. Es un equipo de marido y mujer que en el pasado ya nos ofrecieron el intrigante Scarlet Hollow. Vamos a ver en qué perturbadora aventura de terror nos meten en esta ocasión.

La historia comienza en un bosque. Un narrador nos dice que debemos dirigirnos a una cabaña en cuyo interior se encuentra prisionera una princesa. Nuestro objetivo no es rescatarla, sino acabar con su vida. Lo que ocurra de aquí en adelante depende —más o menos— de nuestras decisiones. ¿Tratamos de negarnos a cumplir con esta locura? ¿Aceptamos lo que nos dicen sin preguntar nada? ¿Tratamos de hablar con la princesa para descubrir qué está ocurriendo aquí?

Slay The Princess es una novela visual. Nuestras interacciones con el juego consisten exclusivamente en elegir de un menú la acción que el protagonista va a tomar, cómo responde a una situación o qué dice a otros personajes. Sabemos que muchos jugadores desprecian esta clase de juegos por su “falta de acción”. Es comprensible, pero este género es el hogar de una enorme cantidad de excelentes historias que no deberían perderse. Esta es una de ellas.

Es difícil hablar de un juego como este porque prácticamente todo lo que va más allá de su premisa más básica puede ser considerado ‘spoiler’. Aún así, cualquiera que haya visto el tráiler sabe que este es un juego de terror. No arruinaremos ninguna sorpresa si decimos que la princesa no es lo que parece, pero eso se puede aplicar a cualquier otro elemento del juego. El narrador, la cabaña y el mismo protagonista no son lo que parecen.

Las decisiones que tomemos, preguntas que hagamos y —aparentemente— el azar cambiarán el rumbo que siga la historia. Pero hay un elemento clave de esta narrativa que se repetirá una y otra vez. Pase lo que pase, decidamos o no matar a la princesa, el destino del protagonista no será el mejor. Lo más probable es que termine muriendo por razones que no vamos a destripar aquí.

Pero entonces la historia vuelve a comenzar una y otra vez. Este no es un ‘roguelike’ ni un juego basado en partidas independientes, pero siempre volveremos al bosque con el narrador pidiéndonos que vayamos a la cabaña a matar a la princesa y las cosas son diferentes en cada ocasión. Cada vez tendremos más voces en la cabeza —una voz heróica, cobarde, fría, violenta, etc., dependiendo de lo que hayamos hecho la última vez— y la princesa y su cabaña también cambiarán. Encontrar sus diferentes encarnaciones y escuchar las diferentes voces en nuestra cabeza es necesario para llegar a uno de los múltiples finales que tiene el juego y descubrir qué es lo que está ocurriendo.

Es sorprendente lo mucho que puede variar esta historia, ofreciendo docenas de escenarios totalmente diferentes entre sí y con incontables diálogos. Hay más de 90 logros en Steam que se desbloquean tomando decisiones radicalmente diferentes. Esto es una buena pista sobre lo profundo que llega a ser este agujero de conejo.

El misterio detrás de Slay The Princess es realmente intrigante y nos va a mantener pegados al juego. No solo querremos descubrir qué se esconde al final de todo, sino ver los nuevos horrores nos esperan en la cabaña cada vez que entremos. Enfrentaremos perturbadores escenarios y aberraciones de ‘body-horror’ y horrores cósmicos muy diferentes a cualquiera que el problemático H.P. Lovecraft hubiera podido imaginar. Que no los engañe la apariencia aparentemente sencilla del arte del juego. Vamos a ver mucha sangre, mutilaciones y situaciones grotescas.

Cuando comenzamos a jugar, notamos ciertos paralelos con el excelente The Stanley Parable. Parece ser, igual que ese, usar la comedia para explorar la ilusión de la libertad de acción en los videojuegos. En un primer nivel, Slay The Princess sí usa su tradicional escenario de cuento de hadas para hablar sobre la naturaleza de las historias y de personajes atrapados en sus arquetipos. Pronto eso queda en un segundo plano mientras los protagonistas hablan sobre temas más filosóficos. Hay reflexiones sobre el horror de la muerte y el vacío, sobre lo que sigue al fin del mundo, la importancia del caos en el orden universal y la misma existencia.

Hemos visto a algunos comparar este título con el juego de culto Doki Doki Literature Club. Es verdad que ambos son novelas visuales de terror con sorpresas en su trama, pero eso es todo. Slay The Princess no es tan ‘meta’ como parece.

Hay algo de humor en la forma en que las diferentes voces que ocupan la cabeza de nuestro protagonista interactúan entre sí y reaccionan a lo que ocurre. El tono de estos momentos contrasta fuertemente con el horror, la violencia y escenarios metafísicos que les siguen. Es difícil decir si hay alguna profundidad o validez filosófica real en sus diálogos sobre el destino, el libre albedrío y la naturaleza del ser. Pero son expresados con una cualidad tan poética que es imposible resistirse a ellos.

También ayuda que la calidad de las voces es excelente. Nichole Goodnight y Jonathan Sims hace un excelente trabajo ofreciendo variaciones para múltiples versiones de sus personajes, aunque algunas de él suenan un poco similares entre sí. El juego no funcionaría tan bien de no ser por ellos. Es aquí que tenemos que mencionar el principal defecto del juego: solo está en inglés. No nos referimos solo a las voces, los subtítulos tampoco están traducidos.

El único elemento de Slay The Princess que aún no hemos mencionado en esta reseña es el arte del juego. Imaginamos que algunos lo tacharán de “simple” por estar basado en trazos estilo bosquejo y con mínimos usos de color, pero resulta tremendamente efectivo. Potencia la impresión inicial de cuento de hadas y resulta ser bastante adecuado para los diferentes efectos visuales que vamos descubriendo. También resalta la naturaleza incomprensible de los horrores que encontramos. Solo queda felicitar a la artista Abby Howard por su increíble talento representando tanto dulces princesas como aberraciones cósmicas.

Quedó claro que Slay The Princess es una excelente novela visual que recomendamos incluso a aquellos que no se han querido aventurar en este género. Es una absoluta delicia para amantes del terror no tradicional y aquellos que quieren descubrir nuevos ejemplos de horror cósmico más allá de los mitos de Cthulhu.

Slay The Princess 8.8/10 Nota Lo que nos gustó - Intrigante historia de horror.

- Su estilo artístico y diseño de personajes.

- La gran cantidad de rutas a seguir.

- Excelentes actuaciones de voz. Lo que no nos gustó - No está traducido al español.

- Cambios bruscos de tono.

- El menú de acciones podría ser mucho mejor.

- Intentar sacar todos los logros puede resultar frustrante. En resumen El concepto simple y las sencillas mecánicas de juego de Slay The Princess esconden una impresionante historia de horror cósmico con un inolvidable (y traumatizante) arte visual que nos muestra perturbadores ejemplos de 'body horror'. Nos gusta la forma en que explora la mutabilidad de las historias, la relación de estas con sus narradores y dudas existenciales sobre el libre albedrío, el más allá y hasta el amor. Es una verdadera lástima que no esté en español y que la gran cantidad de opciones disponibles ofusquen algunas rutas. Es un cuento de terror que solo puede existir en forma de videojuego.

Reseña hecha con una copia digital de Slay The Princess para Steam brindada por Black Tabby Games. El juego sale a la venta el 23 de octubre de 2023.