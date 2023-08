Este legendario personaje de los cómics no es ajeno al mundo de los videojuegos. Además de haber protagonizado sus propios títulos para varias consolas en los años noventa, también apareció como invitado especial en Soul Calibur II y hasta en el RPG japonés Rhapsody: A Musical Adventure. Spawn ahora se prepara para aparecer de nuevo en un videojuego muy popular, pero no sabemos exactamente cuál es.

La fuente de la noticia es el mismo creador del personaje, Todd McFarlane. De acuerdo a un reporte de Popverse, el autor participó en un panel especial durante la celebración de la Comic-Con de San Diego 2023. Allí dijo lo siguiente a los asistentes:

“En octubre anunciaremos que Spawn estará en uno de los videojuegos más grandes. Será un personaje en uno de los juegos más grandes del planeta. Estén pendientes de eso en octubre”.

McFarlane no reveló que juego es, pero podemos hacer algunas suposiciones. Algunos de los juegos más populares del mundo en este momento y que suelen tener colaboraciones o ‘crossovers’ con otras franquicias son Fortnite, Minecraft y Call of Duty: Warzone. Spawn podría ser una excelente adición a cualquier a de ellos, pero no descartamos que pueda ser otro juego. Por ejemplo, el encajaría a la perfección en Mortal Kombat 1 y muchos consideran que ese es uno de los nombres más importantes del mundo de los videojuegos. Él fue un invitado especial en la anterior entrega de esa saga.

Pero estamos dejando de lado el mundo de los juegos móviles. Free Fire, PUBG Mobile y Call of Duty: Mobile también son algunos de los videojuegos más grandes del mundo y no descartaríamos que Spawn apareciera en uno de ellos. Pero lo que de verdad queremos es que nos sorprendan. ¿No les gustaría ver a Spawn en Genshin Impact o en Dead by Daylight?

Nos enteraremos de la verdad en unas semanas.

Fuente: Popverse